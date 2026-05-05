ECCELLENZA – Caso Racale-Novoli: il Giudice conferma il risultato del campo

Ora il verdetto è ufficiale: il risultato di 1-3 maturato sul campo in favore del Novoli resta confermato. Il Giudice Sportivo Territoriale ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Atletico Racale, che mirava a ottenere la vittoria a tavolino per la presunta posizione irregolare del calciatore Santiago Sosa, tesserato col Novoli e proveniente dal Massafra.

L’Atletico Racale sosteneva che il tesseramento di Sosa con il Novoli fosse nullo. La tesi si basava sul fatto che l’atto di svincolo consensuale precedente (Massafra) era stato firmato dal presidente di quest’ultima società mentre si trovava in un periodo di inibizione ufficiale.

Inizialmente, il Tribunale Federale Nazionale aveva dato ragione a questa ricostruzione, dichiarando “non valido” il tesseramento del calciatore proprio a causa del vizio di forma nell’atto di svincolo originario.

Nonostante la dichiarata invalidità del tesseramento, il Giudice Sportivo ha stabilito che non vi fossero gli estremi per punire il Novoli con la perdita della gara per due ragioni fondamentali:

Secondo l’art. 42 delle NOIF, un tesseramento dichiarato invalido cessa i suoi effetti solo dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento alla società. Al momento della partita, dunque, il tesseramento tra Sosa e il Novoli era ancora formalmente efficace. La società Novoli è stata ritenuta totalmente estranea alla nullità dello svincolo, causata da terzi (il presidente del Massafra). Il Novoli aveva agito correttamente, verificando la posizione di “svincolato” di Sosa direttamente sui comunicati ufficiali del Comitato Regionale. Tale circostanza ha creato un “legittimo affidamento” nella regolarità della procedura, escludendo ogni responsabilità disciplinare a carico del club.

Il Giudice ha ribadito che la sanzione della perdita della gara richiede un accertamento di responsabilità diretta. Poiché il Novoli non poteva conoscere il vizio burocratico a monte, il ricorso è stato rigettato.

Pertanto, alla luce dei provvedimenti di ieri, la classifica di Eccellenza, in zona salvezza, rimane questa: Taurisano 41; Novoli 41; Ugento 40; Polimnia 31; Massafra 29; Gallipoli 27; Mola 13. Infine, il deferimento del Massafra riguardante la partita Massafra-Brilla Campi, sarà discusso il prossimo 12 maggio.