SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 03.05.2026 e orari playoff e playout
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 34
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Nicola Bizzotto (2)
C.D. FASANO:
FERRANDINA: Nicola Pennuzzi (dir., 2)
F. ANDRIA: Mario R. Correnti (2)
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA:
NARDÒ: Enrico Limone (all., 1)
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Domenico Russo (1)
SARNESE: Livio Scuotto (dir., 1); Giovanni Baratto (all., 1)
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA:
Programma playoff: ore 16 Fasano-Paganese; ore 19.30 Martina-Nardò;
playout: ore 16 Sarnese-Pompei, Nola-Heraclea