LECCE – Giudice sportivo: multa salata per fumogeni e Pierotti in diffida

Le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 35ª giornata portano nuove sanzioni per il club giallorosso. La società è stata colpita da un’ammenda di 8.000 euro a causa del lancio di fumogeni nel recinto di gioco durante la trasferta di Pisa. Si tratta di una voce di spesa che continua a gravare pesantemente sul bilancio di via Costadura: con quest’ultima sanzione, il totale delle multe accumulate per episodi simili nel solo campionato in corso sale alla cifra record di 142.000 euro.

Sul fronte disciplinare, il bollettino ufficiale conferma l’ingresso in diffida per Santiago Pierotti: l’esterno ha ricevuto il suo quarto cartellino giallo e, alla prossima ammonizione, scatterà automaticamente la squalifica. L’altro diffidato giallorosso è Lassana Coulibaly. Per quanto riguarda le altre squadre, i provvedimenti del Giudice hanno fermato per un turno Fikayo Tomori (Milan), Alieu Fadera (Sassuolo), Christian Kabasele (Udinese) e Jacobo Ramon (Como).

Intanto la squadra si è ritrovata questa mattina presso il Centro Sportivo di Martignano per proseguire la marcia di avvicinamento al big match di sabato sera contro la Juventus. La notizia più rilevante riguarda Lameck Banda, che ha ripreso ad allenarsi parzialmente insieme al resto del gruppo, segnale positivo in ottica recupero.

Solito lavoro a parte per altri quattro elementi: Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil continuano a seguire programmi di lavoro differenziato.. Per la giornata di domani, mister Di Francesco ha programmato una seduta di allenamento pomeridiana, sempre sul terreno di Martignano, per affinare le ultime scelte tattiche.