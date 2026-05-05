BASKET C/m – Dominio Nardò, Assi Brindisi non ha scampo. È finale playoff contro Virtus Mesagne

Serviva vincere. Serviva una prestazione di livello. Invece ciò a cui abbiamo assistito è stata una prestazione roboante. Brindisi passa dal Pala Andrea Pasca e ne esce con le ossa rotte, dopo quaranta minuti di puro dominio neretino, in cui capitan Gramazio e compagni ci hanno ricordato cosa sia il Toro e di cosa sia capace.

Dopo un avvio pressoché equilibrato, con continui cambi di vantaggio, il primo quarto se lo aggiudica Nardò con il punteggio di 15-13, trovato proprio sulla sirena grazie a Myers con una delle sue infinite specialità: il tiro in sospensione. Il secondo quarto segna già il momento in cui la gara si indirizza definitivamente (39-28), lasciando, per usare un eufemismo, poche speranze alla compagine brindisina, che perisce sotto i colpi di Stonkus e Gramazio, che a suon di triple spezzano ogni tipo di equilibrio che Brindisi stava cercando di far cristallizzare.

Il colpo definitivo arriva nella terza frazione, in cui anche Myers sale in cattedra e impartisce qualche lezione di tiro agli avversari, che sembravano aver smarrito la via del canestro dall’arco, ponendo ufficialmente fine a ogni briciolo di speranza residua degli ospiti (62-42). Negli ultimi 10 minuti hanno semplicemente potuto constatare che questa sarebbe stata la loro ultima partita stagionale e che ogni sogno di promozione sarebbe stato rimandato alla prossima stagione, quando, in Serie C, gli auguriamo di non trovare più la Pallacanestro A9 Nardò.

Ora, per continuare a tenere stretto il sogno promozione, serviranno altre due partite giocate con la stessa intensità e con lo stesso amore e attaccamento per questa maglia, per questa città e per Andrea Pasca dimostrati ieri, contro la Virtus Mesagne, finalista insieme a noi di questi playoff.

(US Basket Nardò)

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IL TABELLINO

PALLA9 NARDÒ-ASSI BRINDISI 85-55

(15-13, 39-28, 62-42)

PallA9 Nardò: Stonkus 23, Myers 22, Gramazio 19, Boev 8, Zustovich 5, Tinto 4, Facciolà 3, Gigli 1, Montinaro 0, Francone 0, Poletti ne, Sebrek ne. All. Castellitto.

Brindisi: Valente 16, Maffei 11, Guadalupi 8, Brunetti 6, Datuowei 5, Errico 5, Ouattara 4, Pagano 0, Cocco 0, Sironi 0, Montanile 0. All. Laghezza.