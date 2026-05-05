VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 03.05.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 25): Praia-Uni Bari 1-3, Pag Taviano-Valdiano 3-0, San Vito Mesagne-SG Terzigno 3-2, Marcianise-D&F Caffè 3-1, Bisignano-Molfetta 0-3, Casarano-Termoli 3-1, Leverano-Casoria 3-1.

CLASSIFICA: Pag Taviano 67 – Molfetta 64 – Valdiano 51 – San Vito Mesagne 47 – Uni Bari 46 – Casarano, SG Terzigno 43 – D&F Caffè, Casoria 39 – Leverano 31 – Marcianise 25 – Bisignano 12 – Termoli 10 – Praia 8.

PROSSIMO TURNO (09/05): Uni Bari-Marcianise, Casoria-Praia, Termoli-San Vito Mesagne, D&F Caffè-Bisignano, SG Terzigno-Casarano, Valdiano-Leverano, Molfetta-Pag Taviano.

(US Volley Leverano, FMZ) – Si scrive “vittoria” ma si legge “salvezza”. Con il successo sui campani del Volley Casoria la BCC Leverano festeggia la matematica salvezza con una giornata di anticipo sulla fine del campionato e finalmente può tirare un sospiro di sollievo. In una stagione costellata da tanti inconvenienti, sia di natura logistica che di natura medica, la formazione di mister Zecca ha saputo reagire disputando una seconda parte di campionato di grande sostanza. Le 6 vittorie, arrivate con dirette concorrenti quali Marcianise, Praia, Termoli e Campobasso e con formazioni come Mesagne e Casoria sono frutto di una ritrovata compattezza nel momento più difficile, dove il gruppo e lo spirito di squadra hanno sopperito alle tante avversità.

La partita che ha sancito la permanenza in serie B è stata un alternarsi di emozioni e sofferenza. I primi due set sono scivolati via abbastanza tranquillamente anche se Casoria non è scesa in Salento per una gita al mare. Leverano sempre avanti ma in più occasione gli ospiti si avvicinavano pericolosamente. Solo nei finali Sergio e compagni riuscivano a staccare gli avversari per il doppio vantaggio.

La terza frazione sembrava scivolare sulla falsariga dei primi due, ma nel momento topico della contesa erano i napoletani a mettere il naso avanti e a dimezzare lo svantaggio.

Il quarto set poteva rappresentare un problema soprattutto dal punto di vista psicologico. Da Marcianise arrivavano notizie di una vittoria dei padroni di casa che a questo punto imponeva solo una vittoria da 3 punti per la matematica salvezza, senza rimandare pericolosamente tutto all’ultima giornata. Partono bene gli ospiti ma un attacco di Galasso e un ace di Ingrosso riportano Leverano in parità. Allungo gialloblù con Rossetti e Sergio per il 7-4, ace di Mingolla e ancora Sergio da posto 2 per l’8-5. Le super difese di Morciano e l’eterno Serra per il 10-7. Casoria non ci sta e accorcia fino al 17-16. Un doppio Galasso e Rossetti dai nove metri portano il risultato sul 24-19. Stefano Sergio, capitano di giornata per l’assenza dell’infortunato Orefice, mette a terra il punto che vale la salvezza.

Sabato si chiude a Sala Consilina con Valdiano Volley, terza forza del campionato.

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VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 25): Pescara-Monteroni 0-3, Fiamma Torrese-Nardò 1-3, Salerno-Faam Matese 3-0, Volare BN-Napoli 3-0, Bari-Monopoli 3-1, Arabona-Capurso 3-1, Cerignola-Isernia 0-3.

CLASSIFICA: Nardò 65 – Isernia 64 – Arabona 55 – Capurso 52 – Salerno 50 – Cerignola 45 – Monopoli 39 – Monteroni, Faam Matese 34 – Volare BN 28 – Bari 23 – Napoli 21 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (09/05): Monteroni-Volare BN, Isernia-Pescara, Capurso-Salerno, Napoli-Bari, Faam Matese-Arabona, Monopoli-Fiamma Torrese.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Una vittoria sofferta, voluta e infine ottenuta con autorità. La Dream Volley Nardò espugna il “Palapittoni” battendo la Fiamma Torrese per 3-1 (25-18, 17-25, 25-17, 25-8) e mantiene il primato in classifica a una sola giornata dal termine del campionato. Davanti a un nutrito gruppo di tifosi salentini accorsi in Campania, le ragazze di mister Fabio Saccomanno hanno dimostrato la maturità necessaria per superare i momenti critici e ipotecare il salto di categoria.

La gara è stata caratterizzata da un andamento altalenante. Dopo un primo set gestito con ordine dalle granata (25-18), nel secondo parziale è emersa la tensione per l’importanza della posta in palio. La Fiamma Torrese, nonostante la retrocessione già matematica, ha giocato con il braccio sciolto, approfittando di un blackout offensivo del Nardò (crollato al 21% in attacco) per pareggiare i conti.

La reazione della capolista non si è fatta attendere: nel terzo set il muro neretino è tornato a farsi sentire, ma è nel quarto parziale che si è vista la vera forza della Dream Volley. Un 25-8 senza appello, condito da un impressionante 71% di efficienza in attacco, che ha annichilito le avversarie e confermato la solidità del gruppo.

Assoluta MVP della serata è stata la centrale Siria Tarantino, autrice di 18 punti (bilancio V-P di +17) e trascinatrice nei momenti di massima pressione. Notevoli anche le prestazioni di Sara Della Corte (14 punti e solidità in ricezione), del capitano Martina Gorgoni, fondamentale in seconda linea, e della palleggiatrice Giorgia Tamborino, impeccabile nella distribuzione del gioco.

“Abbiamo giocato a tratti, contratti, ma contro avevamo una squadra forte, che non merita la classifica che ha” – dichiara mister Fabio Saccomanno – “Fiamma Torrese contro tutte, in casa propria, compreso Isernia ultimamente e Arabona, ha fatto tanti punti in ogni set. Con Arabona vinceva due set a zero. Sapevo che sarebbe stata dura avendo anche Greta Halla al 60% per problema alla spalla. Giochiamo sotto pressione da un bel po’. È giusto apprezzare un avversario che giocava mentalmente libero”.

La classifica resta cortissima: Isernia tallona le salentine a un solo punto di distanza. Il verdetto finale è rimandato a sabato prossimo al “Pala Andrea Pasca” di Nardò, dove contro il Cerignola le ragazze si giocheranno l’intera stagione. Sarà necessario il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra verso lo storico traguardo della Serie B.

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VOLLEY C/f girone B

sosta

CLASSIFICA: San Cassiano 61 – Oria 60 – CDM Cutrofiano 56 – Trepuzzi 49 – Aurora Brindisi 42 – NV Torre 35 – F. Taviano 29 – CDM Astra Volley 28 – Lecce, Surbo 23 – Melendugno Calimera 14 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (09/05): Oria-NV Torre, CDM Cutrofiano-CDM Astra Volley, F. Taviano-MSP Galatina, Melendugno Calimera-Monopoli, Aurora Brindisi-Trepuzzi, Lecce-Surbo.

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VOLLEY C/m

sosta

PROSSIMO TURNO (playoff terza fase, 09-10/05): Vibrotek-EG Altamura, V. Tricase-Cerignola

(playout): Valenzano-Mottola

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VOLLEY D/f

RISULTATI (playoff prima fase, gg 3): I. Copertino-Sant’Elia 3-1, Pianeta Sport-Foggia 0-3, Carbonara-Appia Mesagne 2-3, CDM Cutrofiano-Bee Lecce 2-3.

PROSSIMO TURNO (09-10/05): PSA Matera-Sant’Elia, AR Spongano-Foggia, OR Altamura-Appia Mesagne, Uisp Putignano-Bee Lecce.

RISULTATI (playout): STV Tricase-Supermercati Antonelli 0-3, Santeramo-Parabita 3-0, V. Matera-Venosa 3-1.

PROSSIMO TURNO (09-10/05): Maxima-Supermercati Antonelli, Spike Volley-O. Parabita, I. Bari-Gemit Venosa.

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VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 25): SBV Galatina-Tiger Squinzano 3-1, Materdomini-Falchi Ugento 0-3, MB Ruffano-STV Tricase 3-0, GS Ugento-Castellana 3-0, Vis Squinzano-San Vito 3-0.

CLASSIFICA: SBV Galatina 54 – Falchi Ugento 49 – Vis Squinzano 43 – Massafra 41 – Ruffano, Tiger Squinzano 33 – Castellana 31 – San Vito 30 – GS Ugento 29 – Avetrana 21 – Materdomini 11 – STV Tricase 6.

PROSSIMO TURNO (09/05): Falchi Ugento-SBV Galatina, Avetrana-Ruffano, Tiger Squinzano-Materdomini, San Vito-GS Ugento, Massafra-Vis Squinzano.

(US Olimpia SBV Galatina – Piero de Lorentis) – Con una giornata di anticipo l’Olimpia Sbv Galatina mette in archivio il campionato, rende vano (ai fini della classifica) il derby con i Falchi Ugento e conquista la promozione nella serie C nazionale di primo livello. Il cospicuo vantaggio di cinque punti sugli ugentini con cui si è accinta ad affrontare la DGV Squinzano le assegnava una condizione psicologica di spessore e una preminente posizione aritmetica.

Ed infatti nel calcolo combinatorio delle probabilità anche una vittoria al tie break sul team di De Giorgi sarebbe bastato al gruppo capitanato da Sirsi per raggiungere l’obiettivo, non escludendo le altre due possibilità rimaste: sconfitta secca o al tie break.

Si sarebbe arrivati in queste ultime evenienze alla sfida in casa Falchi o con un vantaggio per il Galatina di +3 o in una posizione di parità di punteggio (con la vittoria netta degli avversari), affidando alla classifica avulsa il verdetto finale.

Ha spazzato via tutti i dubbi un lavoro di squadra coordinato, privo di affanni che hanno legittimato una sinergia fra reparti esaltandone la tattica. Sulle difficoltà nel finale del secondo set che hanno portato la gara sulla momentanea parità, pesano i tre errori al servizio sul punteggio di 19-21 e la bravura del regista De Giorgi a smarcare spesso il suo opposto Carlà che ha chiuso con un ace il set a proprio favore.

1 Set – Partenza ficcante e determinata dei padroni di casa. Il servizio flottante di R. De Lorentis mette in difficoltà la ricezione ospite,Stefàno è attento a muro, Pica blocca il suo omologo Carlà e con uno scarto di +9 punti(10-1) mister De Giorgi brucia i suoi due time out. Un’invasione di Epifani, un mani fuori di Mello e due errori di R. De Lorentis fanno lievitare i punti della DG Volley con Pica e C. De Lorentis che limitano il recupero avversario(13-8). Il time out in casa Olimpia Sbv rigenera i galatinesi: Peschiulli, R. De Lorentis e una nuova murata di Stefàno su Carlà riaprono il break(17-10) ma è proprio l’opposto squinzanese a rendersi finalizzatore efficace dimezzando il divario(18-15). La reazione galatinese è affidata a Pica ma ben tre errori al servizio del Galatina tengono vivo un parziale (21-18), vanificato dagli ospiti con un doppio errore alla battuta e Pica chiude il set per i suoi colori (25-21).

II set – Epifani confeziona in apertura un doppio ace, Carlà mura Pica e R. de Lorentis va ripetutamente a segno con la prima linea squinzanese che mantiene la gara in equilibrio(10-9). Si spegne la luce in casa Olimpia Sbv e salta la cerniera difensiva, per una distribuzione poco leggibile di De Giorgi che consente a Carlà di concludere efficacemente. Un piccolo sbandamento procura un fallo di posizione, l’invasione di Stefàno accende il time out in casa galatinese ed il punteggio è penalizzante: 10-14. La parità è nelle mani di Pica che prima mura Bonazzi, poi conclude un tris di conclusioni per il 15-15. Il doppio cambio A. Preste per Pica e Murrone per Epifani mantiene in linea di galleggiamento Galatina, nonostante le conclusioni di Taurino e Mello a cui risponde con un poker R. De Lorentis(20-22). La tensione è palpante nel sestetto galatinese che commette tre errori al servizio(Murrone, Stefàno e Pica)cedendo il set all’ace di Carlà (21-25).

III set – E’ un’Olimpia Sbv molto tranquilla quella che scende in campo. Nessuna apprensione, difesa imperniata su un Quaranta molto attento e con un Peschiulli che sale alla ribalta (9-6). Le finalizzazioni ospiti sono sempre affidate all’opposto squinzanese che non trova corridoi liberi , ma tocchi a muro e due roofblock di Peschiulli e C. De Lorentis che fanno segnare un 18-10 inappellabile. Si dividono gli affondi-punto per un 23-14 tranquillizzante C. De lorentis, Murrone ed Epifani , poi Peschiulli mette il sigillo ad un set spettacolare ( 6 punti in questo parziale)e il 2-1 va in archivio sul 25-16.

IV set – La reazione ospite ha un impatto nervoso che produce errori nelle conclusioni di Carlà e Bonazzi. Di rimando sono efficaci gli attacchi di Pica ,l’ace di Stefàno e la conclusione di Peschiulli(13-6). E’ attentissimo il centrale ruffanese: si ripete in attacco e con un monsterblock(17-7) fa esporre bandiera bianca alla DG Volley. Le panchine danno il via alle sostituzioni con Cazzorla che rileva De Giorgi nelle fila squinzanesi, mentre nei padroni di casa c’è l’avvicendamento di Murrone con C. De Lorentis, E. Preste con Stefàno, Sirsi con Pica ,Legari con Peschiullie Panico con Quaranta. Il finale lo scrive MirkoMurrone. Prima mette a segno due attacchi consecutivi (21-10) poi, trova un ace che fa scattare in piedi tutta la tribuna, gremita da tifosi ed appassionati che tributano applausi a tutta la squadra. E’ il 25-14 che vale il 3-1 sulla squadra ospite. Una menzione particolare merita il dirigente accompagnatore Santo Buracci che ha allenato la squadra a trovare coralità e coesione, facendo valere la sincronia tra i giocatori in quello che è un fattore determinante per la vittoria.

Altro merito va al D.S. Davide Guarini per aver costruito un organico di spessore anche se di difficile amalgama, poi finalmente sbozzato e completato da un’analisi introspettiva di ogni singolo elemento. Un ringraziamento infine a tutti i dirigenti della società, agli sponsor e all’Associazione “ Gli amici di Luigi Baldari” che hanno contribuito a realizzare questo obiettivo.

E’ serie C!

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memorial L. Laudisa” girone A

PLAYOFF PROMOZIONE: Supersano-Victor Volley 2-3, Alliste-Trepuzzi 3-0, F. Taviano-MB Ruffano 3-1, LC Monteroni-Wesport 3-0.

PROSSIMO TURNO (10/05): Vis Squinzano-Victor Volley, Brindisi-Wesport, Trepuzzi-GVP Corvino, CDM Cutrofiano-F. Taviano.

PLAYOUT (02-03/05): CDM Astra Volley-AR Maglie (06/05), Melendugno Calimera-Lecce 3-0.

PROSSIMO TURNO (10/05): Valecaracuta Lecce-AR Maglie, V. Tricase-Lecce.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

sosta

PLAYOFF PROMOZIONE (09-10/05): Specchia-Veglie, GVP Corvino-Meraki.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f

PLAYOFF PROMOZIONE (giornata 1): Degiorgivolley-Sant’Elia (05/05), I. Copertino-Aurora Brindisi 3-0, MV Galatina-San Pietro in Lama 3-1, Alezio-Draghi Matino 1-3.

PROSSIMO TURNO – Ritorno (08-10/05): Sant’Elia-Degiorgivolley, Aurora Brindisi-I. Copertino, San Pietro in Lama-MV Galatina, Draghi Matino-Alezio.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 11): LS Sava-San Donaci 0-3, V. Sava-Sport & Friends 3-0, Vis Squinzano-Novoli 2-3.

CLASSIFICA: Novoli 29 – Vis Squinzano, San Donaci 22 – Degiorgivolley 11 – Sport & Friends 9 – Volley Sava 6 – LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (08-10/05): San Donaci-Vis Squinzano, Sport & Friends-LS Sava, Degiorgivolley-Volley Sava.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 11): Ruffano-GV Galatone (14/05), Alliste-SP Azzurra Team (13/05), NV Maglie-Tricase 3-0, Meraki-SB Galatina 0-3.

CLASSIFICA: MB Ruffano 28 – SB Galatina 25 – NV Maglie 24 – SP Azzurra Team 16 – GV Galatone 12 – Alliste 10 – V. Tricase 5 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (07-10/05): MB Ruffano-V. Tricase, SP Azzurra Team-GV Galatone, SB Galatina-Alliste, NV Maglie-Meraki.

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N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net