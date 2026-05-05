LECCE – Sticchi Damiani: “DiFra ha 5 punti in più rispetto allo scorso anno. Un’altra salvezza sarebbe clamorosa”

Una serata di grande prestigio per il Lecce quella andata in scena a Roma in occasione della settima edizione del Gran Galà del Calcio (ADICOSP, Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi). Il presidente Saverio Sticchi Damiani è stato insignito del premio speciale “Calcio e Sostenibilità”, un riconoscimento che certifica la solidità del progetto societario giallorosso. Accanto a lui, il capitano della Primavera Fabiano Pacia ha ricevuto il premio come Miglior Under 19, a testimonianza della crescita del vivaio salentino.

Intervenendo a margine dell’evento, il presidente ha analizzato il momento cruciale della stagione, sottolineando l’importanza storica della permanenza nel massimo campionato. “Migliorare il record dei quattro anni consecutivi in Serie A sarebbe clamoroso — ha dichiarato a Tmw Sticchi Damiani —. Arrivare a cinque anni significherebbe scrivere una nuova pagina di storia per questo club”.

Il patron ha poi speso parole d’elogio per il tecnico Eusebio Di Francesco, evidenziando come, nonostante l’emergenza infortuni che ha privato la squadra di elementi come Berisha (fuori per tutta la stagione), Sottil e Camarda, l’allenatore sia riuscito a ottenere cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione a questo punto del torneo.

Il discorso si è poi spostato sulla capacità del Lecce di lanciare giovani talenti grazie alle intuizioni di Corvino e Trinchera. Il presidente ha citato due profili pronti al grande salto: Tiago Gabriel (classe 2004), autore di un campionato straordinario, e Pierotti, calciatore dalle caratteristiche fisiche e tecniche importanti. Sul fronte Primavera, Sticchi Damiani ha espresso profonda soddisfazione per il raggiungimento dei 50 punti e per l’attuale posizione a ridosso della poule scudetto. Ha inoltre rivendicato con orgoglio il premio assegnato a Pacia, sottolineando il lavoro svolto sui giovani italiani e salentini per sfatare il tabù dei soli stranieri nel vivaio.

Infine, un passaggio fondamentale sulle infrastrutture. Il presidente si è detto felice della collaborazione con le istituzioni per il restyling del “Via del Mare”: “A ottobre lo stadio sarà integralmente coperto: un regalo ai tifosi e uno step fondamentale per la nostra storia, unito al centro sportivo di proprietà che già ospita la prima squadra”.