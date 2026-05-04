ECCELLENZA – TFT, prima stangata sul Massafra

Arriva la prima stangata per il Massafra dal Tribunale Federale Territoriale, in merito ai deferimenti della stessa società tarantina e dei tesserati Fernando Rubino, Sandro Corbascio e Raffaele Pentimone.

Pentimone, dopo accordo con la Procura federale, si è accordato per scontare sei giornate di squalifica nel campionato di competenza; al Massafra sono inflitti ben nove punti di penalizzazione da scontarsi in questo campionato, oltre ad ammenda di 800 euro; infine, nove mesi di inibizione per Rubino e sei per Corbascio.

Si attendono inoltre le altre due decisioni della magistratura sportiva su Racale-Novoli e Massafra-Brilla Campi che potrebbero ancora di più cambiare la classifica, al momento così mutata: Taurisano 41; Novoli 41; Ugento 40; Polimnia 31; Massafra 29; Gallipoli 27; Mola 13. Ad oggi, dunque, il Massafra sarebbe direttamente retrocesso insieme a Polimnia, Gallipoli e Mola.