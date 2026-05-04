foto: Giampaolo: 4a sconfitta in 6 partiteph: Coribello/Salentosport
LECCE – Ottime notizie da Cremona: vince la Lazio allo “Zini”, giallorossi a +4
Ottima notizia per il Lecce da Cremona. La Cremonese cade in casa con la Lazio, vittoriosa allo Zini per 2-1, mandando i giallorossi a +4 a tre giornate dalla fine.
Risultato che può essere pesantissimo ai fini della corsa salvezza per la squadra di Eusebio Di Francesco che nel prossimo turno ospiterà la Juventus mentre la Cremonese sarà di scena ancora in casa, stavolta col Pisa.
Nella 37esima giornata, poi, il Lecce andrà a Reggio Emilia a incontrare il Sassuolo mentre la Cremonese sarà di scena a Udine per chiudere poi con Lecce-Genoa e Cremonese-Como all’ultima.
La successione delle reti allo Zini: vantaggio locale al 29′ con Bonazzoli poi l’uno-due laziale nella ripresa prima con Isaksen al 53′, poi in pieno recupero con Noslin.