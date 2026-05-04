LECCE – Verso la sfida con la Juventus: tra emergenza infermeria e lo sguardo rivolto allo “Zini”

Il Lecce ha ufficialmente riacceso i motori per preparare uno degli appuntamenti più complessi e affascinanti del calendario. Dopo la lunga parentesi veneta, la comitiva giallorossa si è ritrovata questo pomeriggio sul manto erboso del Centro Sportivo di Martignano per dare il via alla marcia di avvicinamento alla sfida contro la Juventus, in programma sabato sera alle 20:45.

La seduta odierna ha però consegnato a mister Di Francesco un quadro clinico piuttosto articolato. Non arrivano notizie del tutto rassicuranti dal bollettino medico, dato che tre elementi della rosa hanno lavorato seguendo programmi personalizzati, oltre ai tre infortunati di lungo corso come Berisha, Fofana e Gaspar. Si tratta di Sottil, Gallo e Coulibaly, pedine fondamentali nello scacchiere tattico salentino che hanno svolto un lavoro differenziato. La loro disponibilità per il match del fine settimana resta dunque sotto stretta osservazione: lo staff sanitario monitorerà i progressi nelle prossime 48 ore per capire chi potrà rientrare gradualmente in gruppo. Il tecnico non vuole forzare i tempi, ma è consapevole che contro i bianconeri servirà la migliore versione possibile del Lecce.

Di Francesco ha già fissato per la giornata di domani una seduta di allenamento mattutina, sempre presso la struttura di Martignano. L’obiettivo è lavorare sulla tenuta atletica e, soprattutto, sulla fase realizzativa. Il tecnico chiederà ai suoi massima concentrazione per disinnescare una Juventus che arriverà nel Salento con il dente avvelenato, reduce dall’inatteso stop interno di ieri contro il Verona (1-1), I bianconeri scenderanno in campo al Via del Mare affamati di punti per blindare la zona Champions League, dall’assalto di Como e Roma (che gioca in serata) rendendo la sfida una vera e propria battaglia di nervi.

Mentre il gruppo lavora sul campo, l’ambiente giallorosso vive ore di grande attesa per quanto sta per accadere lontano dal Salento. Gli occhi di tifosi e addetti ai lavori sono infatti puntati sullo stadio “Zini” di Cremona, dove tra meno di un’ora scenderanno in campo Cremonese e Lazio. Si tratta di un incrocio cruciale per la lotta salvezza: il Lecce attende di conoscere il risultato dei grigiorossi per capire come si ridisegnerà la classifica e quanta pressione peserà sulle spalle dei giallorossi nella volata finale di questo campionato.