PROMOZIONE/B – Ostuni a un punto dalla meta, saluta il gruppo il Copertino: i verdetti della penultima

L’Ostuni è a un passo dal ritorno in Eccellenza. Battendo il Mesagne nel match-clou della 33esima giornata, la capolista sale a 81 punti, tenendo a tre punti di distanza lo Squinzano che dilaga contro il Leverano. A una giornata dalla fine, dunque, all’Ostuni basterà pareggiare domenica prossima a Matino per stappare lo spumante. Per i playoff, lo Squinzano si assicura, comunque, la finale che, ad oggi, sarebbe col Mesagne, salito a +7 dal Manduria. Residue le speranze di playoff per il Tricase che comunque deve vincere a Putignano domenica prossima e sperare in risultati negativi di Mesagne e Manduria. Il Terre di Acaya e Roca esce dalla corsa.

Capitolo salvezza. Oltre a Trepuzzi e Bagnolo, arriva la matematica retrocessione anche per il Copertino, così come la matematica salvezza per il Matino, grazie anche all’incrocio di domenica prossima tra Carovigno e Locorotondo. Questi ultimi, vincendo, sarebbero salvi direttamente.

I tabellini della 33esima giornata di Promozione pugliese girone B:

OSTUNI-MESAGNE 1-0

RETI: 5′ st Zolezzi

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano, Parisi, Carlucci (31′ st Convertino), Gomez, Frumento, Fernandez, Narducci, Zolezzi (27′ st Lettieri), Bari (35′ st Caruso), Thiam (40′ st De Pasquale). All. Bruni.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye B., D’Amanzo, Ribezzi (15′ st Taveri), Gningue (40′ st Ouedraogo), Shiyanbola (15′ st De Carlo), Manta, Fatty, Duku (35′ st Ndiaye A.), Ndom. All. Gueye.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

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COPERTINO-TAVIANO 0-2

RETI: 37′ st e 44′ st Gennari

COPERTINO: Margiotta, franco, Della Bona, Ciucci, Sall, Leo (12′ st Stella), Lorenzo, Greco, Sowe, Frisenda, Pouye. All. Olivieri.

TAVIANO: Palma, Maruccia, Carrozza, Liquori, Fornari, Alessandrì, Verri, Savino, Iurato, Castrì, Giannotti (1′ st Gennari). All. Costantini.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

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MANDURIA-SAVA 2-3

RETI: 29′ pt Camarda (S), 46′ pt e 41′ st rig. Richella (S), 39′ st Cecchin (M), 49′ st Siverio (M)

MANDURIA: Randino, De Mitri (7′ st Ndiaye), Caputo, Stranieri (33′ pt Solimeno), Rizzo, Zizzi, Siverio, Scialpi, Romano, Cilenti (23′ st Prinari), Marchionna (10′ st Cecchin). All. Tartaglia.

SAVA: Miccoli, Lippo, Carlucci, Amatulli, Cicala, Fornaro, Camarda (24′ st Itta), Richella, Mirizzi (39′ st Pisano), Panico, Gatto. All. Palmieri.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

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SQUINZANO-LEVERANO 5-0

RETI: 5′ pt Montinaro, 22′ pt Ancora, 29′ pt Quarta, 14′ st Pignataro, 30′ st Cocciolo

SQUINZANO: Partal, Zecca, Telera (30′ st Indirli), Fruci, Greco, Iaia (30′ st Grapsi), Gueye (10′ st Cocciolo), Montinaro (10′ st LIbertini), Quarta (37′ st Brue), Pignataro, Ancora. All. Frisenna.

LEVERANO: Conte, Manca, Rutigliano, De Luca, Suppressa, Pasculli (20′ st Colao), Sanyang, Spedicato, Quarta (22′ st Kalou), Alemanni, Mariano (30′ st Carluccio). All. Musca.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

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GINOSA-ARBORIS BELLI 1-2

RETI: 23′ pt rig. Secka (G), 11′ st Greco (A), 21′ st Torrisi (A)

GINOSA: Njie, Dimauro, Mazzarano, Sernia, Ventura, Matera (10′ st Casucci), Bongermino (10′ st Fanelli), Verdano, Faccini (10′ st Pietricola), Marsili (1′ st Villani), Secka. All. Marsili.

ARBORIS BELLI: Schina, Tagliente (1′ st Turnone), Iaia, Urrutia (41′ st Caffo), Greco, Avella, Termite (41′ st Ivone), Torrisi, Fernandez (48′ st Salamida), Longo, Ferreyra. All. Calicchio.

ARBITRO: Fornari di Molfetta.

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BAGNOLO-VIRTUS MATINO 1-4

RETI: 15′ pt e 10′ st Garcia (M), 3′ st e 15′ st Diop (M), 30′ st Piscopo (B)

BAGNOLO: Provenzano, Angelini, Mastria, Mariano, Cariddi, Piscopo (5′ st Salvatore), Abbadessa (28′ st Pispico), Lanciano, Pasca, Coluccia (10′ st Lenti), Afrune. All. Bray.

V. MATINO: Carretta, De Lorenzis, Pinto, Giannuzzi, Pino (16′ st Resta), Dorini (20′ st Quintana), Schirosi (20′ st Darboe), De Vito, Ciriolo (20′ st Negro), Garcia (9′ st Marocco), Diop. All. Russo.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

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TRICASE-TERRE DI ACAYA E ROCA 3-1

RETI: 16′ pt Manisi (TR), 37′ pt Ruibal (TR), 8′ st Maiolo (TR), 41′ st Almeyra (TE)

TRICASE: Medico, Puzzovio, Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavalieri (10′ st Torsello), Elia, Desiderato, Lorusso, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

T. DI ACAYA E ROCA: Montagnolo, Rutigliano, Garcia, Almeyra, Murrone, Piccinno, Raffin, Valentini (15′ st Cisternino), Lo Basso, Del Bue, Espindola. All. Greco.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

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V. LOCOROTONDO-R. PUTIGNANO 1-2

RETI: 8′ st Daugenti (P), 27′ st Casulli (P), 34′ st Neglia (L)

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Neglia (36′ st Lacirignola), Simeone, Laguardia, Savoia (40′ st Palazzo), prete, Natale J., Pentassuglia (11′ st Natale R.), Diwouta, Romanazzo (26′ st Mastronardi), Palmisano A. (11′ st Quazzico). All. Calabretto.

R. PUTIGNANO: Angelini, Eramo, Muolo, Mezzapesa, Intini (28′ st Totaro), Nitti, Fornaro (18′ st Taddeo), Novelli (24′ st Calio), Di Cosola (8′ st Daugenti), Laera (18′ st Casulli), Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Celi di Bari.

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TREPUZZI-CAROVIGNO 1-7

RETI: 10′ pt, 38′ pt e 30′ st Vantaggiato (C), 23′ pt Lovisi (C), 2′ st Di Giulio (C), 36′ st Turco F. (C), 41′ st Lombardi (C), 44′ st aut. Bardaro (T)

TREPUZZI: Secka, Giannuzzi, Miranda, Greco, Sally, Ndiaye, De Marco, Kamagate, Tapa, Palmieri (20′ st Baldassarre), Indirli. All. Epifani.

CAROVIGNO: Russo, Bardaro, Perrone M., Perrone A., Zanazzi (14′ st Albano), Lombardi, Lovisi, Petracca, Turco F., Vantaggiato, Di Giulio. All. Frusi.

ARBITRO: Calia di Taranto.