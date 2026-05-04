NARDÒ – Impresa granata firmata D’Anna: i tre punti col neopromosso Barletta valgono i playoff

Il Nardò conferma la sua solidità interna e centra la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche, piegando un Barletta già promosso in Serie C. Questo successo, l’undicesimo stagionale nel proprio stadio, spalanca ai granata le porte della semifinale playoff, da giocarsi a Martina domenica prossima. Per il Barletta si tratta di una sconfitta indolore, che interrompe però una straordinaria striscia positiva che durava da venti giornate.

La giornata si è aperta con la celebrazione del capitano granata Simone D’Anna, premiato nel pre-partita con il Pallone d’oro di Serie D del sito Tuttocampo.it. È stato proprio lui l’uomo del destino: allo scadere del primo tempo, D’Anna ha estratto dal cilindro una giocata magistrale. Dopo aver ricevuto palla da Fornasier e saltato Manetta, si è accentrato dal vertice sinistro dell’area scagliando un destro a giro millimetrico che si è insaccato proprio sotto l’incrocio dei pali, siglando così la sua tredicesima rete stagionale a quasi 36 anni.

Il Nardò ha interpretato la gara con le sue doti migliori: una difesa di ferro e una grande capacità di adattamento. Nonostante un avvio vivace caratterizzato da rapidi capovolgimenti di fronte, con brividi su entrambi i lati per le occasioni di Da Silva e Garnica, la retroguardia neretina è rimasta attenta. Nella ripresa, il triplo cambio operato dal tecnico del Barletta, Paci, non ha sortito gli effetti sperati. Malcore e Cancelli hanno tentato la via del gol, ma senza mai riuscire a inquadrare lo specchio della porta difesa da Galli.

La partita si è innervosita al 28′ del secondo tempo, quando il Barletta è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Bizzotto, reo di un colpo proibito a Elia mentre il gioco era fermo. Il Nardò, pur non trovando il raddoppio in contropiede, ha controllato agevolmente il vantaggio fino al triplice fischio. Grazie anche alla migliore differenza reti generale rispetto al Gravina, la formazione di casa può festeggiare ufficialmente l’accesso alla fase successiva dei playoff, dopo averli mancati per tre punti lo scorso anno.

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IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 03.05.2026, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 34

NARDÒ-BARLETTA 1-0

RETI: 45′ pt D’Anna

NARDÒ (4-4-2): Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Garnica, Addae, Risolo, Tursi, D’Anna, ELia (42′ st Camara). All. Limone (De Sanzo squalificato).

BARLETTA (4-4-2): Fernandes; Giambuzzi (1′ st Coccia), Manetta, Bizzotto, Basso (1′ st Martano); Alma (1′ st Franco), Cancelli, Piarulli (7′ st Cerutti), Ragone; Lattanzio, Da Silva (15′ st Malcore). All. Paci.

ARBITRO: Pica di Roma 1.

NOTE: espulsi al 28′ st Bizzotto (B); al 43′ st Limone (All. N).

RISULTATI E CLASSIFICA