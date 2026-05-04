CASARANO – Il sogno continua: sbancato il “Veneziani” di Monopoli, Serpi al 2° turno playoff

Il Casarano firma una vera e propria impresa espugnando lo stadio di Monopoli e strappando il pass per la fase successiva dei playoff. La formazione guidata da Vito Di Bari ha mostrato una prova di estrema solidità e cinismo, riuscendo a ribaltare i pronostici della vigilia e a sfatare il tabù rappresentato dai biancoverdi, che durante la stagione regolare avevano battuto i rossoazzurri in entrambi gli scontri diretti.

La cronaca dell’incontro vede un Casarano subito aggressivo, capace di saggiare i riflessi di Albertazzi già nei primi minuti. La pressione ospite si concretizza al 14′ con una conclusione potente e precisa dalla distanza di Ferrara, che trafigge il portiere locale portando i suoi in vantaggio. Il Monopoli subisce il colpo e, appena dieci minuti più tardi, capitola nuovamente: Versienti pennella un cross perfetto dalla corsia destra per Grandolfo che, con freddezza, realizza il raddoppio. L’attaccante, per rispetto verso i suoi vecchi tifosi, sceglie di non esultare. Prima dell’intervallo, Celiento sfiora addirittura il tris, mentre i padroni di casa faticano a imbastire una reazione degna di nota.

Nella seconda frazione, il copione cambia con il Monopoli che alza il baricentro cercando di riaprire i giochi. Mister Colombo prova a scuotere i suoi con gli inserimenti di Oyewale e Scipioni, ma la retroguardia del Casarano resta granitica. Le occasioni migliori per i locali capitano sui piedi di Battocchio e Vinciguerra, con quest’ultimo che sfiora il palo con un destro a giro che strozza in gola l’urlo del gol ai tifosi biancoverdi. Nonostante l’assalto finale e i tentativi su punizione di Greco, il punteggio resta inchiodato sullo 0-2. Al triplice fischio esplode la gioia rossoazzurra: mercoledì prossimo il Casarano sarà di scena allo stadio “San Vito-Marulla” contro il Cosenza.

A fine gara, Vito Di Bari non nasconde l’emozione per un traguardo storico per la matricola rossoazzurra. “È stata una serata magnifica che premia un percorso iniziato un anno e mezzo fa”, ha commentato il tecnico, sottolineando come il recupero degli indisponibili sia stato l’elemento chiave per la svolta. Di Bari ha evidenziato l’importanza del clean sheet e la crescita difensiva del gruppo: “Questa vittoria è la ciliegina sulla torta, ma non vogliamo fermarci. A Cosenza giocheremo a viso aperto, consapevoli di non avere nulla da perdere”.

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IL TABELLINO

Monopoli, stadio “Veneziani”

domenica 03.05.2026, ore 18

Serie C/C 2025/26, playoff 1° turno

MONOPOLI-CASARANO 0-2

RETI: 14′ pt Ferrara, 25′ pt Grandolfo

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Manzi (1′ st Oyewale), Piccinini, Angileri (1′ st Greco); Valenti, Calcagni (1′ st Scipioni), Battocchio, Fedel (25′ st Vinciguerra), Ronco (29′ st Bove); Longo, Fall. All. Colombo.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Celiento, Negro (40′ st Bachini), Mercadante; Giraudo, Ferrara (29′ st Lulic), Maiello, Versienti (40′ st D’Alena); Chiricò, Grandolfo (44′ st Perez), Leonetti (40′ st Cerbone). All. Di Bari.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.