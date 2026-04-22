TENNIS – Maglie ritorna capitale del tennis giovanile: al via il 23° Trofeo Maglio

Dal 25 aprile al 3 maggio, il Circolo Tennis di Maglie ospita il 23° Torneo Internazionale Under 12 Trofeo Maglio, tappa di Prima Categoria del Tennis Europe Junior Tour. L’evento, che trasformerà il circolo in un vero villaggio sportivo, vedrà la partecipazione record di atleti provenienti da 18 nazioni, tra cui spiccano Stati Uniti, Australia e le campionesse bulgare Sinchanova e Karabova e la rumena Maria Nica.

La cerimonia inaugurale di domenica 26 aprile vanterà ospiti d’eccezione come Michelangelo Dell’Edera (Team Manager di Coppa Davis) e vedrà l’esposizione dei trofei originali della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup vinti dall’Italia nel 2025. Oltre all’alto valore agonistico, il torneo rappresenta un importante volano economico per il Salento, con oltre 500 presenze stimate. Le qualificazioni inizieranno sabato 25, mentre il tabellone principale prenderà il via lunedì 27 sotto la direzione di Antonio Baglivo e la supervisione del giudice arbitro Ugo Lopez.