ATLETICA – Un weekend da record: il trionfo di Alessia Tuccitto nella maratona e l’exploit dei giovani salentini

L’atletica leggera in Puglia vive un momento di straordinario fervore, alimentato da una serie di successi che spaziano dai palcoscenici nazionali alle competizioni giovanili locali.

Il risultato più prestigioso arriva da Rimini, dove Alessia Tuccitto (Imperiali Atletica di Francavilla Fontana) si è laureata Campionessa Italiana Assoluta di Maratona. La ventinovenne non solo ha conquistato il titolo, ma ha anche siglato il proprio primato personale con l’eccellente tempo di 2:36’16”, confermando una crescita costante e una determinazione ferrea.

Sul fronte giovanile, le piste di Molfetta e Lecce hanno ospitato le assegnazioni dei titoli provinciali per Ragazzi e Cadetti. A Lecce è brillata la stella di Farida Pasanisi (Atletica Salento di Matino), capace di polverizzare il record regionale dei 300 ostacoli con un 44”65 che la proietta ai vertici del ranking nazionale di categoria. Ottime conferme sono arrivate anche dalla compagna Annalaura Andriani, protagonista nei salti in lungo e in alto.

La marcia ha trovato spazio ad Acquaviva delle Fonti con il Trofeo Nazionale Cadetti (Gruppo Sud), che ha visto i successi di Mauro Pacella Coluccia (Aps Due Mondi di San Pietro in Lama) sui due m5000 metri maschili e di Gaia Cavallo (Atletica Grottaglie) sui 3000 metri femminili.

Infine, il movimento podistico si è dato appuntamento a Ruffano per l’Ecotrail delle Serre Salentine. Sui 19 km del percorso si è imposto Sandro Commendatore (Asd Tre Casali di San Cesario), seguito da Gianluca De Salvo (Atletica Racale) e Attilio Manco (Atletica Capo di Leuca). Tra le donne, vittoria per Pamela Greco (Saracenatletica di Collepasso), che ha preceduto Piera Pastore (Podistica Parabita) e Maria Angela D’Amico (Asd Tre Casali).