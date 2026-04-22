SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 19.04.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 32.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Stefano Chiariello (3+1)
BARLETTA:
C.D. FASANO: Federico Siani (all., 1)
FERRANDINA: Obed Asare (1); Antonio Sepe (1)
F. ANDRIA: Ammenda di 800 euro; Leonardo Taurino (1)
F. PUTEOLANA (NOLA): Pietro A. Casillo (all. 1)
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA: Lorenzo Ievolella (3)
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE: Ammenda di 600 euro
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: Simone Bolognese (1)