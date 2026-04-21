foto: Tiago Gabriel, ritornerà col Pisaph: Coribello/Salentosport
LECCE – Tiago Gabriel salta Verona, ammenda dal Giudice sportivo
Si aggiorna la lista della beneficienza che l’Us Lecce sarà costretta a fare nei confronti della Lega di Serie A a fine stagione.
Il Giudice sportivo ha comminato un’ammenda di diecimila euro al club salentino “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette”. Totale aggiornato 2025/26: 134.000 euro. Ammenda di 5.000 euro anche per il Napoli.
Calciatori: una giornata di squalifica a testa per Tiago Gabriel (Lecce, ammonito dopo l’esultanza al gol di ieri sera), Jesper Karlstrom (Udinese), Marin Pongracic (Fiorentina).
Il difensore giallorosso, dunque, salterà la sfida del “Bentegodi” ritornando a disposizione per quella dell'”Arena Garibaldi” di Pisa.