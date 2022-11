TENNIS – Ct Maglie a punteggio pieno, successo anche contro il Ct Pavia

Il Ct Maglie batte 4-2 il Pavia e conferma il primo posto nel girone a pieni punti.

Convocati, per il Ct Maglie: il bulgaro Alexander Donski (2.2 e 633 ATP), in sostituzione di Geoffrey Blancaneaux in tabellone nel Master 1000 di Parigi Bercy, Fabrizio Ornago (2.2.), Erik Crepaldi (2.2), Daniel Bagnolini (2.3 e 1059 ATP), Silvio Mencaglia (2.4), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.2), Marco Baglivo (3.3). La squadra era guidata dai tecnici Mattia Leo, Marco Baglivo e Marco Cezza.

La squadra pavese è giunta a Maglie con Riccardo Bonadio (2.1 e 191 ATP), Marco Brugnerotto (2.1 e 635 ATP), Tommaso Cerchi (2.4) e Alessandro Valletta (2.5).

Nei singolari vittoria di Bonadio su Ornago 6-1 6-1, Bagnolini supera Cerchi 6-2 6-0, Donski si impone su Brugnerotto 6-3 6-3, Mencaglia chiude il suo singolare su Valletta per 6-2 6-2.

Nei doppi una vittoria per parte con la coppia Donski Ornago che supera i pavesi Valletta Cerchi per 6-2 6-1 mentre i magliesi Mencaglia Bagnolini cedono di stretta misura, sfiorando l’impresa, dopo due set tiratissimi chiusi 7-6 7-6 contro i più quotati Bonadio Brugnerotto.

Per il presidente del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Soddisfatto della prestazione della squadra e, soprattutto, di Alexander Donski che, all’ultimo momento, ha dovuto sostituire Blancaneaux, impegnato nel tabellone a Parigi Bercy, con una responsabilità non da poco considerata l’importanza della partita e il valore del compagno di squadra sostituito. Un apprezzamento per Fabrizio Ornago che, nonostante le condizioni fisiche è sceso ugualmente in campo e, come al solito, i nostri due ragazzini terribili, Bagnolini e Mencaglia, che si sono affermati nei due incontri di singolare”.

Per il vicepresidente del CT Maglie, Mario Coppola: “Abbiamo vissuto una meravigliosa giornata di tennis al nostro circolo che è stata coronata da uno strepitoso successo sulla agguerrita e indomita compagine pavese che era venuta a maglie sperando nel successo. I nostri tennisti hanno onorato i colori del circolo e la vittoria ottenuta sul campo testimonia non solo la loro abnegazione al nostro sodalizio ma costituisce anche ulteriore motivo di orgoglio per noi che con questo secondo successo consecutivo ci troviamo collocati al vertice della classifica e quindi proiettati verso sempre più ambiziosi traguardi. Complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico con l’auspicio di realizzare il tris dopo averci oggi regalato il bis”.

Prossimo impegno, domenica 6 novembre, con la sfida casalinga contro il TC Match Ball di Siracusa.