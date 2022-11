LECCE – Hjulmand: “Sappiamo di fare pochi gol ma è difficile per tutti. Udinese? Squadra tosta, sarà una bella gara”

Dopo il ko con la Juventus, ieri si è presentato in sala stampa il capitano del Lecce, Morten Hjulmand. Alcune dichiarazioni del centrocampista giallorosso.

“Sappiamo di faticare a fare gol, abbiamo affrontato il problema nello spogliatoio, stiamo migliorando tutti con grande impegno negli allenamenti per cercare di migliorare la situazione. In generale, però, in Serie A non è facile segnare nemmeno per le altre squadre. Nella prima parte di campionato abbiamo fatto meglio in fase difensiva, siamo consapevoli di avere i giocatori che possono fare gol, anche gli esterni. Il modulo? Io voglio solo giocare, al resto ci pensa il mister, sono pronto a giocare in qualsiasi posizione, non c’è un modulo che preferisco. L’Udinese? Sono cattivi e tosti come noi, ci sono i presupposti per giocare una buona partita. Il Mondiale? Non so se verrò convocato, io penso solo al Lecce“.