LECCE – Quarta sanzione consecutiva dal Giudice sportivo. In diffida un altro giallorosso

Per la quarta giornata consecutiva, arriva una sanzione pecuniaria per il Lecce da parte del Giudice sportivo. Oggetto dell’illecito, anche questa volta, i comportamenti di alcuni tifosi giallorossi, rei di aver lanciato quattro bottigliette d’acqua semipiene verso il settore avversari, senza conseguenze, e di aver lanciato nel recinto di gioco alcuni fumogeni: ottomila euro di multa.

La sanzione emanata dal Giudice sportivo, porta a 19mila euro il totale delle ammende pagate dall’Unione Sportiva Lecce.

Non ci sono calciatori squalificati per la prossima o per le prossime partite in casa Lecce. In preallarme, però, la posizione di Federico Di Francesco, che, col giallo rimediato contro la Juventus, è entrato in diffida. Oltre all’ex Empoli, in diffida c’è anche Morten Hjulmand.