TENNIS – Ct Maglie, prezioso pareggio sul campo del Piazzano Novara

Prezioso pareggio esterno (3-3) per il CT Maglie nella quarta giornata del campionato di Serie A2 maschile a squadre. I ragazzi allenati da Marco Cezza, Marco Baglivo ed Erik Crepaldi hanno colto un punto contro il TC Piazzano di Novara, punto che permette di lasciare invariate le posizioni e le ambizioni per la squadra magliese.

In campo ci sono andati il bulgaro Alexander Donski (840 ATP, 2.2), Niccolò Catini (878 ATP, 2.1), Daniel Bagnolini (1072 ATP, 2.1), Silvio Mencaglia (2.2) e Gabriele Frisullo (3.1). Per il Piazzano: Giovanni Fonio (304 ATP, 2.1), Javier Barranco Cosano (396 ATP, 2.1), Alessandro Bega (2.2), Alessandro Zapelli (2.5), Francesco Erbetta (2.8) e Fabio De Filippis (2.8).

Nei singolari Baranco b. Catini in due set, Donski b. Bega in due set; Fonio b. Bagnolini in due set; Mencaglia b. Zappelli in tre set; nei doppi, Fonio e Baranco b. Mencaglia e Bagnolini in due set; Catini e Donski b. Bega e De Filippi in due set.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie domenica 29 ottobre in trasferta contro il Filari Tennis di Messina.