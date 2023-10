BASKET C/m – LSB Lecce stende Apricena e festeggia l’esordio casalingo in campionato

Esordio casalingo vincente e secondo successo consecutivo in altrettante gare per Cce La Scuola di Basket Lecce. I biancazzurri si sono imposti per 80-64 contro la Fortitudo Apricena, in occasione della seconda giornata del campionato regionale maschile di serie C.

Dopo la vittoria di Corato i ragazzi di coach Michelutti hanno concesso il bis sul parquet del PalaVentura con un Fumaneri formato super. L’argentino ha messo a referto 26 punti conditi da una performance di grande personalità. Nonostante l’infortunio di Federico Durini, che ha dovuto lasciare il campo verso i titoli di coda del secondo quarto, i padroni di casa hanno sfoderato un’ottima prestazione di squadra dilagando nel quarto periodo tra l’entusiasmo del pubblico di casa.

Nel primo quarto gli ospiti partono con le marce alte, ma in pochi minuti i locali hanno recuperato il gap sul tabellone luminoso con le triple di Laudisa e Fumaneri. I viaggianti rispondono sotto le plance grazie alla fisicità di Ndiaye. Nel secondo periodo continua a regnare un sostanziale equilibrio. I padroni di casa rimettono il muso davanti con la bomba da tre di Mocavero. E sotto canestro si continua a fare a sportellate. Per qualche giro di orologio le percentuali dal campo crollano da ambo le parti. Poi ci pensa Coppola da tre a far esplodere il PalaVentura. Apricena ricomincia a martellare in penetrazione, mentre Nankinski si esibisce con la prima schiacciata a due mani per la gioia dei supporters leccesi. Gli ospiti però vanno a bersaglio ripetutamente con un Ndiaye scatenato sino al +7 Apricena. La Lsb non si disunisce e annulla il divario con le realizzazioni di Laudisa e Coppola, ma a 2 minuti dalla fine del secondo quarto Durini è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia. Si va alla pausa lunga con gli ospiti in vantaggio di due punti.

I biancazzurri escono dagli spogliatoi con un altro piglio piazzando il break del sorpasso sino al +7 che costringe Apricena al time out. Fumaneri e compagni continuano il penetra e scarica colpendo con puntualità dal perimetro, ma i viaggianti restano incollati alla partita sino al contro-sorpasso che per un attimo ammutolisce il palazzetto. Ma non è ancora finita. Ci pensa Mocavero a togliere le castagne dal fuoco con la tripla che manda la Lsb al quarto periodo in vantaggio di 2 punti. Negli ultimi 10 minuti le due squadre lottano su ogni pallone con grande intensità. Mocavero e Fumaneri si scatenano permettendo alla Lsb di prendere il largo sul tabellone luminoso. Apricena forza una serie di tiri, mentre i locali dimostrano maggiore lucidità dilagando sino al +16 che mette la parole fine ad una gara vibrante e ricca di pathos.

(US LSB Leccce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

SCUOLA DI BASKET LECCE-F. APRICENA 80-64

Cce La Scuola di Basket Lecce: Prete 4, Federico Durini, Andrea Durini, Capoccia, Zezza 4, Mocavero 10, Laudisa 12, Nankinski 8, Fumaneri 26, Shvets’ 4, Coppola 12. All. Michelutti.

Apricena Basket Fortitudo: Lavezzari 13, Ferrara, D’Annunzio 2, Fraccacreta, Scarponi, De Letteriis 14, Ndiaye 17, Matarese, Lobasso, Velardo 13, Mirando 18. All. Marra Parziali: (18-17/33-35/54-52/80-64).

Arbitri: Mario Stanzione di Molfetta (Ba), Giovanni Semeraro di Corato (Ba)

BASKET C reg./m

RISULTATI (giornata 2): NP Monteroni-Fasano 63-35, FM Barletta-NM Corato 73-64, B. Francavilla-Canusium 69-94, LSB Lecce-FB Apricena 80-64, L. Altamura-P. Mesagne rinviata, P. Molfetta-V. Castellaneta 72-58.

CLASSIFICA: Canusium, LSB Lecce, FM Barletta 4 – L. Altamura, Matera, P. Molfetta, B. Francavilla, B. Fasano 2 – NP Monteroni, NM Corato, V. Castellaneta, FB Apricena, P. Mesagne 0.

PROSSIMO TURNO (29.10.23): Castellaneta-B. Francavilla, NM Corato.P. Molfetta, Canusium-L. Altamura, FB Apricena-FM Barfletta, P. Mesagne-NP Monteroni, Fasano-Matera.