LA CRONACA – Youth League, Olympiacos troppo forte ed il Lecce si arrende con onore

in foto: le squadre schierate in campocopyright: Coribello/SS

Stesso risultato dell’andata e addio alla Youth League per il Lecce, battuto per 1-3 dall’Olympiacos nel ritorno del primo turno della competizione europea. Un match mai in discussione anche se i giovani giallorossi si sono battuti con onore, giocandosela a testa alta.

Coppitelli è costretto a cambiare buona parte dell’assetto della sua squadra per i regolamenti differenti tra Primavera 1 e Youth League, così propone dall’inizio il baby Pacia. L’inizio di gara è un incubo per i giallorossi e per il portiere Lampinen-Skaug, che abbatte inutilmente Kostoulas causando il rigore per i greci. Dal dischetto Mouzakitis non sbaglia ed è 0-1. La reazione salentina non si fa attendere. Agrimi da fuori all’ottavo costringe Sina alla prima parata della sua gara. Al 16′ l’estremo biancorosso si esalta per opporsi al colpo di testa di Burnete diretto all’angolino. Tre giri di lancette ed è raddoppio greco con K. Kostoulas, che sugli sviluppi di un corner calcia di prima intenzione trovando ancora impreparato il portiere norvegese. Al 23′ ancora sfortunati i salentini, bel destro incrociato di Agrimi e palla fuori davvero di un nulla. Nel finale di tempo gli avversari si limitano al controllo mentre il Lecce si fa vedere con un destro di Burnete ribattuto in corner dalla difesa pochi istanti prima del fischio che manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Nella ripresa giallorossi riversati in attacco alla ricerca del gol. Ci prova Burnete al settimo, destro centrale e Sina para in due tempi. Un minuto e Vulturar su punizione impegna ancora l’estremo ellenico. L’Olympiacos si fa rivedere solo al quarto d’ora della ripresa con un diagonale di Papakanellos respinto di piede da Lampinen. Subito dopo Kodor di testa e Sina para ancora. Al sedicesimo il meritatissimo gol giallorosso firmato Helm, che in diagonale mancino gonfia la rete per l’1-2. Al ventesimo tocca ancora a Papakanellos farsi vedere dalle parti del portiere giallorosso, bravo a respingere di pugno. Il Lecce è proiettato alla ricerca del pari e ad approfittarne è in ripartenza la formazione ospite con uno scatenato C. Kostoulas, che semina avversari in area salentina e di mancino batte Lampinen-Skaug. Nel finale i ritmi si abbassano e l’ultimo a provarci è ancora Kodor con un colpo di testa largo di poco. E’ 1-3 finale.

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

mercoledì 25.10.2023, ore 20.45

Youth League 2023/24, ritorno 1° turno preliminare

LECCE-OLYMPIACOS 1-3

RETI: 7′ Mouzakitis rig. (O), 19′ Kostoulas K. (O), 60′ Helm (L), 75′ Kostoulas C. (O)

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug – Minerva (72′ Russo), Pascalau, Pacia, Addo – Baxter (46′ Gueye), Vulturar, Gromek (82′ Perricci) – Burnete (53′ Kodor), Helm, Agrimi. A disp. Leone, Borgo, De Vito. All. F. Coppitelli.

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Sina – Kostoulas K., Koutsidis, Prekates (86′ Tanoulis) – Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis (80′ Dama), Alafakis – Papakanellos (66′ Liatsikourasg), Pnevmonidis (80′ Drosos) – Kostoulas C. (86′ Ligdas). A disp. Exarchos, Panagakos. All. S. Sylaidopoulos.

ARBITRO: Milos Savocic (Montenegro).

NOTE: ammoniti Pascalau, Vulturar, Minerva, Gromek, Gueye (L), Prekates (O). Rec. 1, 4. All’andata: Olympiacos-Lecce 3-1, Lecce eliminato.