TENNIS – Ct Maglie, il ds Baglivo: “Pronti a ripartire, il nostro è lo sport più ‘sicuro'”. Prospettive e speranze

Tra gli sport più “sicuri“, secondo uno studio del Politecnico di Torino, c’è il tennis, con un indice di rischio molto basso (0,1). Allo stato delle cose, il DPCM in vigore da domani non permette la ripresa delle attività agonistiche in luoghi pubblici o privati ma consente gli allenamenti per atleti, professionisti e non, ritenuti di interesse nazionale dal Coni. Per il tennis, tali atleti di interesse nazionale sono i giocatori di Prima e Seconda Categoria, oltre ai giovani riconosciuti tali da settore tecnico federale.

“SIAMO PRONTI A RIPARTIRE” – Il blocco delle attività ha colpito anche il Circolo Tennis Maglie, una delle società fiore all’occhiello dell’intera regione, e non solo. Queste alcune osservazioni del direttore sportivo del Ct Maglie, Antonio Baglivo: “Siamo pronti a ripartire, tenendo presente che, per sua natura, il tennis è lo sport più sicuro. Se poi aggiungiamo tutti gli accorgimenti sanitari prescritti, il rischio è quasi zero, riferendoci, ovviamente, agli incontri di singolare. La Fit spera che lo studio del Politecnico venga preso in considerazione per anticipare la riapertura, tenendo conto dell’effetto positivo sulla salute dell’attività fisica e dal rischio di contagio quasi nullo nel tennis. Anche fuori si manterrebbero le distanze di sicurezza, ad esempio evitando l’uso degli spazi comuni come spogliatoi e punti di ristoro. Noi abbiamo lavorato alacremente, sino a quando ci è stato concesso, per tenere in ordine i nostri impianti. Per migliorare la qualità dei campi, abbiamo anche provveduto ad acquistare un macchinario che permetterà di utilizzarli al meglio”.

STAGIONE 2020 VERSO LA CANCELLAZIONE – Sono tante le idee allo studio del Direttivo per permettere di svolgere attività sociale ai propri tesserati. A livello agonistico, poi, con la cancellazione dei due tornei internazionali del circuito Tennis Europe (Trofeo Maglio Under 12 e Summer Cup per le under 18 femminili), si punta a svolgere, condizioni permettendo, lo storico Trofeo della Canicola nel mese di agosto: “Torneo tra i più longevi e di grande tradizione in Italia – aggiunge Baglivo – per il quale quest’anno, se le disposizioni lo permetteranno, ci saranno sicuramente tanti partecipanti perché tanta è la voglia di ripartire degli appassionati”. Per i campionati federali nazionali (A1, B, C, giovanili), la Federazione ancora non si è espressa. Baglivo, anche in veste di consigliere regionale, spinge verso l’annullamento della stagione 2020 per alcune problematiche insorte: “Per i campionati più importanti, lo spostamento dei giocatori in aereo o treno potrebbe comportare il pericolo di essere bloccati in quarantena se si provenisse da un Paese a rischio o, peggio ancora, dopo aver disputato un incontro, se quella località dovesse essere dichiarata zona rossa. C’è anche il problema della sostenibilità economica in quanto non ci sarà il consueto sostegno degli sponsor (speriamo che non succeda nel nostro circolo), anche perché non avrebbe senso disputare incontri a porte chiuse. Inoltre, l’adeguamento del circolo alle disposizioni sanitarie ha dei costi notevolmente elevati, per non tralasciare i costi per il soggiorno in albergo per i giocatori. Per ultimo, sarebbe un problema schierare i previsti incontri di doppio, in quanto questi hanno una più elevata possibilità di contagio. Per le Scuole di Avviamento al Tennis, infine, si attendono le disposizioni federali. Gli allievi del Ct Maglie, sin dall’inizio dell’isolamento, stanno continuando ad allenarsi in casa insieme agli istruttori del circolo”.