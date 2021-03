TENNIS – Ct Maglie, Manca e Spircu s’impongono nello Junior Next Gen Italia 2021

Due vittorie per altrettanti tesserati del Circolo tennis Maglie nella prima tappa del circuito Junior Next Gen Italia 2021, suddiviso in Macroaree.

Nella Macroarea Nord-Est, Dennis Ciprian Spircu si è imposto a Forlì, superando in finale Mattia Cona per 6-1 6-2. Nella Macroarea Centro-Sud, giocata al Circolo tennis di Foggia, ha vinto Riccardo Manca, prevalendo in finale su Stefano Palanza per 6-2 7-6.

Sia Spircu sia Manca guadagnano punti preziosi per poter ottenere l’ammissione al Master finale di novembre.

Il commento del ds magliese, Antonio Baglivo: “Siamo veramente orgogliosi dei nostri ragazzi, Riccardo e Dennis, che hanno dimostrato le loro ottime capacità tecniche. I complimenti vanno anche al Tecnico Nazionale FIT Francesco Manca che segue il figlio Riccardo, punto di riferimento per il tennis salentino, ed un ringraziamento particolare a Corrado Barazzutti per l’intuito da grande tecnico nell’averci segnalato Dennis Ciprian Spircu. Ad entrambi i ragazzi vanno i nostri auguri per un futuro pieno di soddisfazioni”.

Intanto, i ragazzi della Serie C maschile a squadre hanno lottato contro i tarantini del Garden 77, uscendo poi sconfitti in casa per 1-5. Molto combattuti gli incontri di singolare con le buone prove di Alessio Giordano, Mattia Chiarelli, Samuel Spano e Stefano Costa. Incerti i doppi, chiusi sul filo di lana. La classifica vede in testa il Garden 77 con 5 punti; a seguire Angiulli e Maglie con 4; Country Club Molfetta con 3; Arnesano con 2; CT Bari 0.

Prossimo turno: trasferta contro l’Angiulli Bari, in programma domenica 28.

(foto: R. Manca e D.C. Spircu)