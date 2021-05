TENNIS – Ct Lecce, liquidato il Garden 77 Taranto: e adesso i playoff per la conquista della B2

La squadra di Serie C maschile del Circolo Tennis Lecce approda ai playoff per la conquista della Serie B2. Nel weekend, i ragazzi guidati da Andrea Trono e Tommaso Mannarini si sono imposti sul Garden 77 Taranto, grazie alla vittoria dei due singolari con Jacopo De Nitto (che ha battuto per 63 63 Alessandro Carlucci) e di Gianmarco Micolani (che ha travolto Massimo Chericoni per 60 62).

Nella finale d’andata, il Ct Lecce aveva stravinto il duello per 5-1, grazie alle vittorie in singolare di Denitto, Micolani, Lanzilotto e Coccioli e al doppio Micolani-Denitto.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e puntiamo con decisione alla promozione in B2 – spiega Trono -. Sono contento soprattutto perché si tratta di ragazzi provenienti dal vivaio del Ct Lecce. Adesso ci prepareremo per le fasi nazionali del campionato, in programma dal 26 giugno all’11 luglio“.

Per il Ct Lecce, le vittorie di squadra di aggiungono a quelle individuali in campo internazionale: Franco Agamennone, infatti, ha vinto il torneo da 25mila dollari di Praga, in doppio col polacco Piotr Matuszewski. Lorenzo Lorusso, invece, ha perso a testa alta contro Marek Gengel (400 Atp), dopo aver superato tre turni eliminatori nel torneo da 15mila dollari di Gerusalemme.

(foto: la C maschile del Ct Lecce)