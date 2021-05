BASKET – Carrozzina, Lecce e Firenze scelte come sedi delle fasi finali playoff per la Serie A

Un motivo in più per fare bene. Lecce e Firenze sono state scelte come sedi per ospitare le fasi finali dei playoff del campionato di basket di Serie B in carrozzina. Le sei migliori squadre della stagione 2020-21, che usciranno fuori dalle sfide ad eliminazione diretta del tabelline playoff (a cui partecipa anche la Lupiae Team Salento), si divideranno in due gironi, composti da tre squadre. La vincitrice di ogni girone andrà nella massima serie del torneo di wheelchair.

“Per noi – dichiara Simone Spedicato presidente giocatore della Lupiae Team Salento – ricevere l’incarico come società da parte della Fipic di organizzare questo importante evento sportivo nazionale è un grande motivo di orgoglio oltre che una grande responsabilità. Ognuno di noi – conclude il massimo esponente gialloblu – dagli atleti, allo staff tecnico, sino a giungere al settore comunicazione, darà il massimo al fine di dare, insieme al Comune di Lecce, lustro alla nostra città”.

La Lupiae Team Salento scenderà in campo, in gara 1, sabato prossimo, 22 maggio, contro il Bari. Le altre due gare sono quelle tra Giovani e Tenaci Roma contro i Bradipi Circolo Dozza Bologna e tra Pdm Treviso e Vicenza (gara già giocata e finita 92-31, sabato 8). Le vincenti dei tre duelli si ritroveranno a Lecce per la fase finale il 29 e 30 maggio.