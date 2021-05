VOLLEY B/m – Casarano, ora si comincia a fare sul serio: arriva un osso duro come Molfetta

Entrano ormai nel vivo i playoff del campionato di volley maschile di Serie B che, nel giro di pochi giorni, vedranno consumarsi i quarti di finale le cui due sfide sono in programma, come da calendario federale, tra mercoledì 19 e giovedì 20 (gara 1) e il prossimo weekend (gara 2).

Il cerchio delle contendenti al salto di categoria va restringendosi e di pari passo il quoziente di difficoltà delle partite che attendono i rossazzurri ormai tenderà ad essere sempre più alto.

Sulla strada della Leo Shoes Casarano arriva un avversario tosto e dalla tradizione gloriosa: l’accesso alle semifinali sarà conteso all’Indeco Molfetta (con recenti presenze nella Superlega) che nel corso della regular season ha dominato in lungo e largo il girone I1 vinto a punteggio pieno e senza lasciare per strada agli avversari nemmeno un set.

La formazione allenata da Mister Castellaneta arriva alla sfida con i rossazzurri forte del doppio successo ottenuto negli ottavi di finale ai danni del Turi, superato sia nella gara di andata che in quella di ritorno e dando prova, anche in questa fase iniziale dei playoff, della solidità e della caparbietà di un gruppo che punta in alto.

Punte di diamante del sestetto bianco-rosso sono il palleggiatore Bernardi, l’opposto Fiorillo e il laterale Del Vecchio con il libero Porcelli che ha dimostrato di saper fare cose egregie nella fase di ricezione e difesa: una squadra sempre ben messa in campo che difende tanto e sbaglia poco.

Ci sarà bisogno, quindi, della migliore Leo Shoes Casarano per guadagnarsi il passaggio del turno: Muscarà e compagni in questi giorni hanno lavorato intensamente per farsi trovare pronti a questo appuntamento e iniziare con il piede giusto la serie valevole per i quarti di finale.

L’appuntamento è per domani, 19 maggio, alle ore 18 quando la Leo Shoes Casarano sarà chiamata ad una prova di carattere e di maturità.

Dirigeranno l’incontro i signori Spartà e Polenta.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Casarano Volley e Diffusione Stereo Web Radio.