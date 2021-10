TENNIS – Ct Lecce: dopo la beffa del campo corto contro Firenze, arriva la prima vittoria a Bassano

Prima vittoria per il Ct Lecce nel campionato a squadre di A2 di tennis. Il successo centrato contro Bassano riscatta l’amarezza per quanto accaduto domenica scorsa, quando, alla compagine salentina, è stata assegnata la sconfitta a tavolino (0-6) contro Firenze, in quanto uno dei campi del Salento Tennis Center, sede della gara, è risultato più corto di mezzo metro rispetto alle misure regolamentari.

Decisione che è stata, ed è, tuttora, contestata dai vertici del Ct Lecce che affermano di non aver alcuna colpa, in quanto, lo stesso campo, era stato omologato dai vertici Fit. La disputa, comunque, non finirà con una squalifica, ma procederà oltre in tutte le sedi, sportive e non.

Per quanto concerne la gara del weekend, i salentini si sono imposti sui veneti per 4-2, grazie a tre vittorie nei singolari (di Jesper De Jong su Christian L. Hampel; di Giammarco Micolani su Tommaso Gabrieli; di Franco Agamennone su Giovanni Dal Zotto) e una nel doppio (Agamennone-De Jong su Gabrieli-Salviato). Sconfitte, per il Ct Lecce, di Felipe Virgili (contro Francesco Salviato) e del doppio Micolani-Virgili contro Dal Zotto e Lennart Hampel.

La prossima sfida è in programma per domenica 17, ancora in trasferta, contro lo Sc Ronchiverdi Torino.