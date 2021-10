LECCE – Dermaku in panchina, la sua Albania vede sfumare la qualificazione ai Mondiali

Si è chiusa la lunga finestra delle nazionali dedicata alle qualificazioni per i Mondiali.

Ieri sera è scesa in campo l’Albania di Kastriot Dermaku contro la Polonia, a Tirana. La nazionale diretta da Edy Reja ha perso per 1-0 lo scontro diretto contro Zielisnki e compagni, permettendo ai loro avversari il sorpasso al secondo posto del girone e compromettendo, quasi del tutto, le chance di playoff. La gara è stata anche sospesa per diversi minuti, per lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi locali. Dermaku, dopo aver osservato la gara contro l’Ungheria dalla tribuna, ieri sera è rimasto in panchina. Martedì, invece, l’Islanda di Helgason e Bjarnason (entrambi titolari) aveva travolto il Liechtenstein per 4-0. Non ci sono chance di qualificazione per la nazionale scandinava, così come per l’Albania, che, nel prossimo turno, andrà a far visita all’Inghilterra.

(foto: K. Dermaku, ph. Coribello/SalentoSport)