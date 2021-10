LECCE – Baroni recupera Hjulmand e Blin. Da giovedì mini ritiro a Pescara

E’ proseguito con un allenamento mattutino in quel di Acaya il programma di lavoro settimanale del Lecce di Marco Baroni. I giallorossi hanno lavorato al completo fatta eccezione di Benzar, che si è allenato a parte, e dei tre nazionali Bjarnason, Helgason e Dermaku. In particolare, i due islandesi hanno completato ieri il proprio mini ciclo internazionale, vincendo da titolari la sfida con il Liechtenstein, mentre per l’albanese stasera ci sarà la sfida con la Polonia, anche se difficilmente dovrebbe scendere in campo.

Buone notizie, inoltre, da Hjulmand e Blin, entrambi recuperati e che hanno svolto regolare sessione con il gruppo. Domani mattina si proseguirà con un altro allenamento all’Acaya, mentre per giovedì è prevista una seduta mattutino in loco ed a seguire la partenza per Pescara, dove la squadra sosterrà la rifinitura venerdì mattina prima del trasferimento ad Ascoli.