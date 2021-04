TENNIS – Ct Lecce corsaro a Bari. I playoff, ora, sono ad un passo

Netta vittoria nel derby contro ii Ct Bari per i Circolo tennis Lecce nel campionato regionale maschile di Serie C a squadre. Il team capitanato da Andrea Trono e Tommaso Mannarini (in foto) si è imposto per 4-2 grazie alle vittorie, nel singolare, di Jacopo Denitto, Alessandro Coccioli e Lorenzo Lanzilotto e, nel doppio dalla coppia Coccioli-Denitto.

La vittoria in terra barese ha fatto il paio con quella ottenuta a Leporano con un sonoro 5-1 che ha permesso al Ct Lecce di volare in classifica nel girone 2. Il sodalizio leccese si prepara, quindi, ad affrontare il Lequile nel derby dell’11 aprile prossimo, gara che potrebbe significare l’accesso aritmetico ai playoff.

“I ragazzi stanno facendo delle buone prestazioni nonostante si tratti della squadra più giovane del girone – commenta Mannarini -. Le poche partite perse sono state figlie soltanto dell’inesperienza”.

Le soddisfazioni, per il Ct Lecce, arrivano anche da altre parti d’Italia. Juan Iliev, infatti, si è aggiudicato il Torneo Open di Mesagne, dopo aver sconfitto il compagno di squadra Lorenzo Lorusso per 6-4 6-1. Ottima prova anche per Simone Turrisi, nel tabellone di Terza Categoria, giunto sino alla finale del torneo. Emanuela Alba, poi, ha vinto il Torneo Open di Ostuni dopo una tiratissima finale contro Angelica Nocco del Ct Calimera, battuta con un doppio tie-break. Il periodo molto positivo per il circolo salentino è culminato con le medaglie d’oro conquistate da Riccardo Troso, Pierandrea Marcello Valente, Federico Troso e dai secondi posti centrati da Giorgio Castriota Scanderbeg, Andrea Rizzo, Beatrice Gerardi, Anna Giliberti e Edouard Screpel in occasione della prima tappa del circuito Tennis Trophy di Tricase, risultati che hanno permesso ai giovanissimi tennisti di guadagnare l’accesso al Master nazionale che si terrà a Roma nel mese di agosto.