TAEKWONDO – Non bastava l’oro olimpico: Vito Dell’Aquila è anche campione del mondo -58 kg!

Già campione olimpico a Tokio 2020 e, da ieri, anche campione del mondo. È il palmares, appena aggiornato, di Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro ai Campionati del mondo di taekwondo che si sono svolti a Guadalajara (Messico).

L’atleta di Mesagne, tesserato nel Corpo sportivo dei Carabinieri, classe 2000, iscritto nella categoria -58 kg, si impone con facilità nel primo turno sul saudita Riad Hamdi e, nel secondo, sull’egiziano Mostafa Mansour. Duello combattuto nei quarti di finale, nei quali prevale per 2-1 sul kazako Samirkhon Ababakirov, vincendo in rimonta e centrando l’obiettivo semifinali. Dell’Aquila, con tutto il palazzetto a fare il tifo per il proprio beniamino, il messicano Brandon Plaza Hernandez, strappa il pass per la finale aggiudicandosi la sfida con un netto 2-0. Nella finalissima per l’oro, poi, l’olimpionico salentino trionfa, al termine di un match tiratissimo, battendo per 2-1 il coreano Jun Jang.