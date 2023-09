SPORT ACQUATICI – “Sup Isidoro”, l’evento che unisce lo sport al rispetto per l’ambiente

Sabato 16 e domenica 17 settembre, a Sant’Isidoro (Nardò), si terrà l’evento “Sup Isidoro“, realizzato col patrocinio della Città di Nardò e organizzato da Andrea Sciacca. Sup, acronimo di “Stand Up Paddle” è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia per la propulsione.

Ci sarà la possibilità di scoprire o di approfondire la conoscenza di questo sport, di fare delle lezioni gratuite, di provare le attrezzature, di assistere a delle gare amatoriali e a un torneo di Sup Polo e di perfezionare la tecnica con Vincenzo Manobianco, atleta della nazionale e campione di livello internazionale. Un biologo marino spiegherà ai presenti il contesto naturale del sito.

“Sup Isidoro” è anche unisce lo sport alla sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, avendo il supporto dell’Assessorato all’Ambiente di Giulia Puglia e quello del presidente del Consiglio comunale, nonché delegato allo Sport, Antonio Tondo.

Info e prenotazioni: 347-8836359.