LECCE – Nazionali, Dorgu esordisce con l’U21 danese. In campo otto giallorossi: il programma

in foto: Dorgu vs Isaksen in Lecce Laziocopyright: Coribello/SS

Volge al termine la finestra internazionale. Ieri c’è stato l’esordio di Patrick Dorgu con la formazione Under 21 danese, sconfitta in amichevole dalla Slovacchia per 0-2. Dorgu è stato schierato dal primo minuto. Battuta d’arresto anche per la selezione danese Under 20, nella quale milita Jeppe Corfitzen, superata dalla Francia per 1-3.

Non c’è stato il confronto diretto tra compagni di squadra, Daniel Samek e Giacomo Faticanti, in Repubblica Ceca-Italia Under 20 in Elite League: Samek è entrato in campo al minuto 63′, mentre Faticanti è rimasto seduto in panchina. A segno, invece, Jason Vescan-Kodor, centravanti della Primavera, con la Romania Under 18, battuta in casa dalla Moldavia per 2-4.

Oggi si chiude il programma: Hamza Rafia (Tunisia) sarà impegnato in amichevole contro l’Egitto; Ahmed Touba (Algeria) affronterà, sempre in amichevole, il Senegal; i quattro moschettieri della Romania Under 21 (Borbei, Burnete, Pascalau, Vulturar) saranno impegnati nella partita di qualificazione ai prossimi Europei di categoria in casa dell’Albania; in campo anche Zinedin Smajlovic (Bosnia U21) in trasferta contro l’Austra e Ed McJannet (Irlanda) in casa contro San Marino, entrambe gare per le qualificazioni europee.