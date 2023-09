LECCE – Nazionali, che gioie per Rafia e Berisha! (VIDEO) Da oggi gruppo al completo in vista di Monza

A quattro anni dal suo esordio con la nazionale tunisina, il centrocampista del Lecce Hamza Rafia ha cancellato lo zero nella casella dei gol fatti. Subentrato a mezzora dalla fine, Rafia ha messo lo zampino sulla vittoria in Egitto della sua nazionale, in amichevole, segnando, da corta distanza, il gol dell’1-3 (nel video, dal minuto 7:12).

Gara osservata dalla panchina per Ahmed Touba: la sua Algeria, in amichevole, ha battuto per 1-0 il Senegal.

Una grande soddisfazione se l’è tolta Medon Berisha: con un gran tiro dalla distanza, il centrocampista albanese del Lecce, per l’occasione capitano, ha contribuito alla vittoria dell’Albania, in rimonta, sulla Romania, gara di qualificazioni all’Europeo Under 21. Berisha ha segnato il gol del 2-2 (nel video dal minuto 9:30), poi l’Albania ha completato la sua rimonta, essendo sotto di due gol sino al 58′, con la rete decisiva di Pajaziti a un minuto dalla fine. Nella Romania non c’era in porta Alexandru Borbei e, a referto, nemmeno Razvan Pascalau. In campo, invece, Catalin Vulturar dal 1′ (sostituito a un minuto dalla fine) e Rares Burnete (subentrato in campo al 68′).

Per chiudere il quadro: tribuna per Zinedin Smajlovic (Austria-Bosnia U21 2-0); venti minuti in campo, da subentrato, per Ed McJannet (Irlansa-San Marino U21 3-0).

Da oggi il gruppo di Roberto D’Aversa ritornerà a pieno regime per cominciare a preparare la trasferta di Monza, in programma domenica alle 15.