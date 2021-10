SPORT – Scuola Attiva Kids e Junior, ecco i progetti Sport e Salute per la pratica motoria nelle scuole di I e II grado

Si chiamano “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior” i progetti promossi da Sport e Salute (insieme al Sottosegretariato allo Sport e al Ministero dell’Istruzione) per promuovere l’attività sportiva nelle scuole elementari e medie. Gli istituti avranno tempo sino al 18 ottobre prossimo per aderire all’iniziativa, consultando la piattaforma informatica al link: www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.html.

Il programma prevede, da novembre e per tutto l’anno scolastico in corso, l’affiancamento dei Tutor sportivi scolastici al corpo docente delle scuole della primaria e secondaria di primo grado, per realizzare attività motorie e orientamento sportivo, con lo scopo di combattere la sedentarietà e garantire l’accesso alla pratica motoria a tutti. Obiettivo perseguito anche grazie alla collaborazione con le Federazioni sportive, a tutti i livelli, e col contributo del Comitato paralimpico nella scuola primaria, per l’inclusione dei bambini con disabilità e Bes.

Maggiori info al link: www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html.