CICLISMO – Mtb, Castro si prepara per il grande evento: è l’ora della Castro Legend Cup

Con la conferenza stampa di apertura, tenutasi nel Castello Aragonese di Castro, si è aperta ufficialmente la tre giorni della Castro Legend Cup, evento di mountain bike marathon a carattere nazionale, in programma per domenica 10, che vedrà la partecipazione di centinaia di biker da ogni parte d’Italia. L’evento è organizzato dal CicloClub di Spongano, col patrocinio del Comune di Castro e sotto l’egida della Federciclismo.

Il programma prevede per oggi l’incontro con Massimo Ghirotto, ex ciclista pro e neo presidente della commissione fuoristrada Fci, e con le società pugliesi che praticano fuoristrada (evento promosso dal Comitato regionale Fci Puglia e dal Comitato provinciale Fci Lecce), a cui si aggiunge una mostra nel centro storico di Castro con i maggiori rivenditori, marchi delle due ruote, rivenditori di accessori e abbigliamento sportivo. È prevista anche una mostra di bici d’epoca in compagnia del maestro Carlo Carlà, costruttore e inventore di bici, originario di Monteroni.

Domani, sabato 9, la giornata dedicata ai più piccoli con la Castro Legend Kids, gara di short track per giovanissimi dai 6 ai 12 anni che si terrà su un circuito di 400 metri in un’area agricola in via di Mezzo a Castro.

Domenica, il clou con partenza della Castro Legend Cup da piazza Dante. La corsa sarà trasmessa sulla pagina Facebook del CicloClub Spongano. Tra gli ospiti d’onore, ci sarà anche il campione olimpico di Atlanta 1996 su strada, lo svizzero Pascal Richard, ormai salentino d’adozione.

Giuseppe Maggiore, a nome del comitato organizzatore del CicloClub Spongano: “Non potevamo celebrare in maniera più appropriata l’importante riconoscimento che la Città di Castro ha avuto dal Consiglio d’Europa come tappa del 45° itinerario culturale internazionale. Il primo percorso a tema archeologico, culturale e paesaggistico via mare che mette in rete altre città del mediterraneo e permette di accreditare Castro in un quadro di grandi relazioni internazionali. La Castro Legend Cup vuole in primis travalicare l’aspetto puramente agonistico della competizione perché vuole essere un momento in cui socializzare, stare insieme e di scambiarsi le proprie esperienze dentro e fuori il contesto della mountain bike. Vogliamo ribadire il concetto che il territorio pugliese è una opportunità per la Castro Legend Cup così come è vero che la nostra gara è un’opportunità per tutta la Puglia, al fine di sviluppare sempre di più la sinergia tra sport e turismo allungando la stagione estiva”.