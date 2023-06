SCHERMA – I giovani dell’Accademia Scherma Lecce in evidenza ai Campionati di Riccione

Al “Gran premio Giovanissini Renzo Nostrini” under 14 di Riccione, ben 14 atleti dell’Accademia Scherma Lecce, diretta dal maestro Roberto Cazzato, hanno riportato prestigiosi risultati,.

Il miglior risultato è stato conseguito da Arturo Rapanà, 15esimo assoluto a un passo dal podio. I piccoli spadisti (Pietro Rapanà, Virginia Mele, Anastasia Basile, Davide Mazzotta, Lucrezia Ricci, Domitilla Cretì, Francesco Valzano, Diana Mele, Matilda Fiorillo, Leone Barletti, Giovanni Anastasia e Tecla Friolo) hanno centrato buonissimi piazzamenti.

“I miei ragazzi sono reduci da una grande gara – spiega il maestro Cazzato -. Hanno affrontato la fase dei gironi ed i turni di diretta con lucidità, buona tecnica, tenacia e soprattutto tanto divertimento. Sono soddisfatto dei risultati della nostra società che ha conquistato quasi 100 posizioni nella classifica nazionale rispetto allo scorso anno. L’arrivo del maestro Karel Anzardo Noas da Cuba, solo quattro mesi fa, ha costituito un supporto tecnico di alto livello, affiancando lo storico maestro e atleta Sergio Mazzotta”.

Sempre a Riccione, nei giorni scorsi, si è svolto il Campionato nazionale Gold Cadetti, in cui si è distinta Ginevra Mangè, cadetta al primo anno, che, dopo essersi qualificata alla fase regionale, conquistando un argento, ha chiuso la competizione con un ottimo 24esimo posto.

Tra i prossimi impegni dell’Accademia Scherma Lecce c’è il Campionato Nazionale Silver Assoluti a Brescia, in calendario per giovedì 15 giugno, in cui gareggeranno Aldo Cretì, cadetto al primo anno, e Sergio Mazzotta, maestro-atleta. La stagione agonistica terminerà con gli Assoluti di Brescia ma la sala armi dell’Accademia, sita in piazza Viterbo a Lecce, sarà aperta anche nei mesi estivi.