BOXE – Grande successo per la kermesse di Gemini di Ugento. Vittorie per Santoro e Carafa

Importante kermesse pugilistica svoltasi ieri sera a Gemini di Ugento, organizzata dall’Asd Boxe Terra d’Otranto di Salvatore Carafa contro una selezione toscana guidata da Simone Giorgetti.

Ben cinque su sette i match vinti dai pugili di casa, tra cui Franco Antonazzo (vincitore del suo settimo incontro, nonostante la giovane età); Elisa Fersini, vittoriosa nel giorno del suo esordio, e Asia Cucci, che, nel mondo dei dilettanti, è riuscita a mettersi in mostra vincendo un agguerritissimo match. Sul ring anche Nicola Cordella della Beboxe di Copertino, protagonista di un avvincente duello con Tommaso Samà. I match clou della serata sono stati quelli del leccese Antonio Santoro, uscito vittorioso contro De Mastro, e del campione di casa Giuseppe Carafa che ha sconfitto – con verdetto unanime ai punti – il colombiano Vivas al termine di sei round tiratissimi.

Grande successo per la serata con circa 500 biglietti staccati, 20mila visualizzazioni degli incontri in tutto il mondo e tante le reazioni social per l’evento trasmesso dalla testata locale Ozanews.

(foto: G. Carafa, archivio)