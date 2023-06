ECCELLENZA – CDS Matera ancora ko, Sansò spedisce il Città di Gallipoli in finale playoff nazionali

Il Città di Gallipoli supera un altro ostacolo verso la corsa alla Serie D. Nel pomeriggio, i giallorossi allenati da Sandro Carrozza, si sono imposti anche in gara 2 della semifinale playoff nazionali riservati alle seconde di Eccellenza, battendo in trasferta il Città dei Sassi Matera per 1-0. A rete Sansò, a metà primo tempo. In virtù della vittoria all’inglese per 2-0, conseguita al “Bianco” sette giorni fa, i salentini approdano all’atto finale, dove affronteranno i salernitani dell’Agropoli, usciti vincitori dal doppio confronto coi molisani dell’Isernia-San Leucio.

Gara d’andata domenica prossima, 11 giugno; ritorno, a campi invertiti, il 18 giugno. Nelle prossime ore verrà effettuato il sorteggio per determinare la squadra che giocherà l’andata in casa.

(ph. Coribello/SalentoSport)