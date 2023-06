TAEKWONDO – Quattro ragazzi del Team Pizzolante di Galatina volano al Foro Italico di Roma

Ci saranno quattro giovani atleti del Galatina Taekwondo Team Pizzolante all’Olympic Dream Cup 2023, in programma al Foro Italico di Roma tra lunedì 12 e martedì 13 giugno.

Saranno in gara Benito Palumbo (-49 kg Cadetti), Alessandro Antonica (-37 kg Cadetti), Noelia Bartoli (-44 kg Cadetti) e Maria Vittoria Palumbo (-46 kg Junior). “Questi ragazzi – afferma il loro maestro, Giuseppe Pizzolante – hanno superato tutte le prove e sono stati selezionati dai direttori tecnici regionali per questa importante competizione che vedrà salire sul tatami l’eccellenza del taekwondo italiano a livello giovanile. Benito Palumbo è stato scelto come campiona italiano; Maria Vittoria Palumbo e Alessandro Antonica, invece, sono campioni regionali mentre Noelia Bartoli ha superato le selezioni dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Italiani”.

(foto: i quattro ragazzi del team Pizzolante)