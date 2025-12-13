PESCA SPORTIVA – A Santa Maria al Bagno la due giorni del Campionato italiano a squadre di kayak fishing

Ha preso il via in mattinata uno degli appuntamenti più importanti della pesca sportiva italiana: il Campionato italiano a squadre di kayak fishing, manifestazione organizzata dall’associazione Over Fishing Salento (riconosciuta come Eccellenza sportiva dalla Regione Puglia negli anni 2022, 2023 e 2024) che si tiene a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò.

Sono in gara atleti e squadre da tutta Italia, trasformando Santa Maria al Bagno in un punto di riferimento per una disciplina in forte crescita che unisce sport, mare, rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio.

La kermesse ha preso il via ieri col raduno dei concorrenti, il briefing tecnico, il controllo della posizione federale e la consegna del materiale di gara. Si è appena chiusa la prima giornata di gare, cominciata stamani alle 6 col raduno presso lo scalo di alaggio di Santa Maria al Bagno. Per domani varrà lo stesso programma di oggi: ore 6 raduno presso lo scalo di alaggio; ore 6.30 partenza per il campo gara; ore 7 inizio della prova; ore 12 fine della prova; ore 13.15 rinfresco ed esposizione delle classifiche presso la spiaggia di Santa Maria al Bagno. Alle 14 è prevista, poi, la cerimonia di premiazione.

A nome dell’Amministrazione comunale, giungono i complimenti agli organizzatori da parte del presidente del Consiglio comunale, Antonio Tondo.