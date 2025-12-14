NUOTO – Medaglie e titoli a pioggia per i salentini impegnati agli Assoluti di Riccione in vasca corta

Ottimi i risultati dei nuotatori salentini impegnati negli Assoluti di Riccione in vasca corta, che si sono chiusi ieri sera.

Titolo per Emanuele Potenza, 20enne di Nardò, tesserato con la Livorno Aquatics, nei 400 misti con un tempo di 4’01″68 che migliora sensibilmente il vecchio primato di circa sette secondi.

Doppia medaglia per Federica Toma, 23enne di Gallipoli, tesserata con Carabinieri e In Sport Rane Rosse: argento nei 100 dorso, alle spalle di Francesca Romana Furfaro, e oro nei 200 dorso davanti alla stessa Furfaro e a Benedetta Scalise.

Si conferma in un periodo d’oro Simone Stefanì, 25enne di Castrignano de’ Greci, di recente oro agli Europei di Lublino (Polonia) in vasca corta: il salentino, allenato da Andrea Sabino e tesserato Fiamme Oro e Timit Limit, dopo aver dominato i 100 farfalla, domina anche i 50, chiudendo un’annata da incorniciare.