MOTORI – Pisacane (Casarano Rally Team) chiude la stagione con due prestigiosi allori

Il pilota leccese Riccardo Pisacane (Casarano Rally Team) ha vinto il trofeo riservato alla Classe N3/ProdS3 come primo classificato della categoria Under 25 nell’ambito del Campionato federale di Settima Zona. Successo che segue la conquista della Coppa Rally AciSport, conseguita nel 2019. Nella scorsa stagione, il driver leccese ha cambiato categoria, passando dalla Racing Start alla N3/ProdS3, ottenendo significativi successi in ambito nazionale e confermandosi una delle nuove leve più interessanti della specialità. La sua vettura è una Peugeot 206 Rc preparata dalla Ferrara Motors e navigata dal suo fedele compagno di avventure, Gianmarco Potera.

La cerimonia di premiazione, che si sarebbe dovuta tenere sabato 21 marzo scorso, è, ovviamente, rimandata a data da destinarsi per allerta Coronavirus.

“Non posso che ritenermi più che soddisfatto di questi due prestigiosi titoli conquistati – ha commentato il portacolori della Scuderia Casarano Rally Team – l’obbiettivo stagionale era certamente quello di accumulare esperienza in una classe che ci metteva al confronto con piloti molto veloci e di gran livello. I risultati erano certamente difficili da pronosticare ad inizio anno. Le prestazioni però ci hanno subito confortato, ci abbiamo creduto, come sempre non abbiamo lasciato nulla al caso e alla fine siamo stati premiati. È stata una stagione che mi ha permesso di crescere molto e di questo sono contento per me, per la mia famiglia, per GianMarco e per tutta la squadra che mi sento in dovere di ringraziare, insieme a tutti gli sponsor, per avermi sempre seguito e supportato con tanto entusiasmo e con la consueta grande passione”.