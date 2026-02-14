MOTORI – Il “Casarano” quest’anno raddoppia: in arrivo anche il Rally Storico

Il Rally Città di Casarano tornerà protagonista il 25 e 26 aprile 2026 come gara di apertura della Coppa Rally di 8ª Zona ACI Sport, segnando l’avvio della nuova stagione motoristica federale. Giunto alla 31ª edizione, l’evento organizzato dalla Casarano Rally Team in collaborazione con l’Automobile Club Lecce proporrà un percorso rinnovato e spettacolare sulle strade del Salento, per un totale di 392 chilometri complessivi e 67 di Prove Speciali, articolate in sette tratti cronometrati di cui uno in notturna. Il tracciato sarà svelato nei prossimi giorni.

Dopo il successo dell’edizione celebrativa dei 30 anni, la gara torna dunque nel calendario titolato ACI Sport con un format aggiornato e nuove idee, mantenendo però il legame con i percorsi più apprezzati da equipaggi e appassionati. L’edizione 2026 segnerà inoltre il debutto del 1° Rally Storico Città di Casarano, riservato alle auto storiche e classiche, valido per il Trofeo Rally di Zona e per il TRZC C ACI Sport, ampliando così l’offerta sportiva e valorizzando un patrimonio automobilistico di grande tradizione.