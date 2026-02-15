CASARANO – Due rigori, un’espulsione e cinque gol: grandi emozioni al “Capozza”, Casertana ko in extremis

Il Casarano chiude il trittico settimanale campano con la seconda vittoria casalinga consecutiva, piegando la Casertana al 90′. I rossazzurri si rilanciano in classifica agganciando momentaneamente l’Altamura, impegnato stasera a Potenza. La squadra dello squalificato mister Di Bari scende in campo con la giusta determinazione, reagisce con carattere al fulmineo vantaggio della Casertana e dimostra grande lucidità tattica senza mai perdere fiducia. Alla fine arrivano tre punti fondamentali contro un avversario ostico che, pur restando in inferiorità numerica, non smette mai di lottare.

Nel corso della gara l’arbitro concede due calci di rigore al Casarano: il primo lo fallisce Chiricò, che colpisce il palo alla destra del portiere De Lucia, mentre il secondo lo trasforma con freddezza il capitano Logoluso. La posta in palio è altissima per la formazione di mister Di Bari chiamata a reagire dopo la controversa sconfitta di Salerno.

La partita però non è semplice, perché la Casertana dell’ex Primavera Lecce Coppitelli parte con l’intenzione di fare la gara e riesce a sbloccarla dopo appena due minuti grazie a un preciso tocco di Casarotto. Il Casarano reagisce subito e pochi minuti più tardi Grandolfo ristabilisce la parità, firmando il suo primo gol con la nuova maglia su assist perfetto di Ferrara. Al quarto d’ora arriva l’espulsione di Viscardi, rosso diretto per fallo su Grandolfo lanciato a rete, episodio che costringe gli ospiti a riorganizzarsi. Coppitelli inserisce quindi il difensore Girelli al posto di Bentivegna per ristabilire l’equilibrio. Nel finale del primo tempo il Casarano va vicino al gol con Mercadante, ma Kontek salva sulla linea.

In avvio di ripresa Gyamfi prende il posto dell’ammonito Bachini e i padroni di casa iniziano a spingere con continuità. All’8’ un fallo di mano di Pezzella porta al primo rigore della serata, ma Chiricò colpisce il palo. Il Casarano continua a premere e al 23’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Chiricò, Celiento trova il gol del vantaggio con un potente colpo di testa. Con l’uomo in più sembra tutto deciso, ma la Casertana non molla e al 27’, su una mischia in area, Llano trova il pareggio sorprendendo la difesa rossazzurra. Il Casarano accusa il colpo, ma dopo alcuni minuti riprende a spingere con decisione, sostenuto anche dall’ingresso di Cerbone e Leonetti e dalla spinta costante della curva. L’episodio decisivo arriva al 43’, quando un cross di Cajazzo colpisce il braccio di Toscano. Dopo aver rivisto l’azione, l’arbitro assegna il secondo rigore al Casarano in un clima di grande tensione. Questa volta Logoluso resta glaciale, spiazza il portiere e firma il gol della vittoria, regalando al Casarano tre punti pesantissimi. Venerdì sera anticipo di campionato sul campo del Cerignola.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 14.02.2026, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 27

CASARANO-CASERTANA 3-2

RETI: 2′ pt Casarotto (CSE), 8′ pt Grandolfo (CSA), 23′ st Celiento (CSA), 27′ st Llano (CSE), 45′ st Logoluso rig. (CSA)

CASARANO (4-3-1-2): Bacchin; Celiento, Bachini (1′ st Gyamfi), Mercadante (10′ st Cajazzo), Giraudo; Versienti (34′ st Cerbone), Logoluso, Ferrara; Chiricò (34′ st Leonetti); Grandolfo, Santarcangelo. All. Giampaolo (vice di Di Bari, squalificato).

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Pezzella (31′ st Leone); Oukhadda, Toscano, Saco, Bentivegna (27′ pt Girelli), Llano (46′ st Galletta); Kallon, Casarotto. All. Coppitelli.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

NOTE: espulsi al 15′ pt Viscardi (CSE) per aver interrotto una chiara occasione da gol; Coppitelli (all. CSE) per proteste al 44′ st. All’8′ st Chiricò (CSA) calcia un rigore sul palo.

