LECCE – Falcone: “Siamo più uniti, i nostri tifosi sono fondamentali. A Cagliari per riscattare il ko dell’andata”

Intervenuto dalle frequenze di Radio Venere, il portiere e capitano del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato del momento della squadra e della prossima sfida contro il Cagliari, sottolineando che “per me è un onore indossare la fascia da capitano, sono qui da quattro anni e sento grande responsabilità verso questa piazza”, ribadendo poi l’importanza dell’ultima vittoria: «Il successo con l’Udinese ci ha dato morale, ci serviva e ha rafforzato ancora di più il gruppo», evidenziando come rispetto alla scorsa stagione percepisca una crescita evidente: «Siamo più squadra, più uniti, c’è comunicazione continua anche tra chi parla lingue diverse, spesso utilizziamo l’inglese ma l’importante è capirsi e andare nella stessa direzione», soffermandosi anche sull’equilibrio interno: «Abbiamo giocatori esperti come Berisha, Ramadani e Coulibaly che danno tanto, ma anche ragazzi più giovani che si stanno prendendo responsabilità»,

Sul proprio percorso personale: «Quest’anno mi sento nella mia consacrazione, sto lavorando tanto e voglio migliorare ancora, soprattutto con i piedi perché il mister ci chiede di partecipare alla costruzione», ricordando alcune parate decisive: «Contro Genoa e Torino ci sono stati interventi importanti, ma il merito è sempre della squadra che ti mette nelle condizioni di fare bene», e rimarcando il valore del pubblico: «I tifosi sono fondamentali, ci sostengono sempre e quando ci criticano lo fanno per spronarci», per poi proiettarsi sulla trasferta in Sardegna: «A Cagliari sarà un ambiente tosto, lo sappiamo, ma vogliamo fare punti e riscattare la sconfitta dell’andata», aggiungendo uno sguardo alla corsa salvezza: «Secondo me la quota può essere intorno ai 35-36 punti, dobbiamo pensare partita dopo partita senza fare calcoli». (calciolecce.it)