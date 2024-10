KITESURF – A Gallipoli le tappe finali di Campionato Italiano Kitefoil e Coppa Italia Wingfoil

Il Club Velico Ecoresort Le Sirenè presieduto da Gabriele Lazzari, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con le associazioni Classe Kiteboarding Italia, Circolo della Vela Gallipoli, Lega Navale Italiana Gallipoli, Circolo Nautico La Lampara di Santa Caterina, organizzano le tappe finali del Campionato Italiano Kitefoil e della Coppa Italia Wingfoil che si terranno a Gallipoli nel weekend, a partire da domani e sino al 3 novembre.

Partner tecnici: Locals Crew Salento Asd, Scuola di Mare Gallipoli e Zà Boat. È prevista la partecipazione di circa trenta atleti.

Il delegato CKWI Puglia, Daniele De Nuzzo, così presenta l’evento: “La Puglia e Gallipoli confermano la vocazione per il Kite in particolare per la specialità a più alto contenuto tecnico e tecnologico e che più si avvicina allo standard delle regate veliche su percorso con boe. Abbiamo lavorato duramente con Francesco De Blasi DS del Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè e il presidente Gabriele Lazzari per assicurare ai regatanti il meglio in termini di organizzazione ed accoglienza in un settore che ogni anno si professionalizza sempre di più”.