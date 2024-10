ECCELLENZA – Coppa Italia: risultati ritorno secondo turno e qualificate

Si è chiuso nel pomeriggio il secondo turno di Coppa Italia Eccellenza pugliese 2024/25. Ieri, nell’anticipo, il Barletta aveva battuto ed eliminato l’Unione Calcio Bisceglie.

I risultati completi:

Barletta-UC Bisceglie 1-0 (and. 3-0)

Canosa-N. Spinazzola 3-0 (and. 2-1)

Città di Gallipoli-Galatina 2-0 (and. 0-2)

Galatina passa il turno dopo i calci di rigore

Manduria-S. Massafra 0-2 (and. 1-4)

Polimnia-Atl. Acquaviva 3-2 (and. 4-0)

Promosse al prossimo turno: Barletta, Canosa, Galatina, Massafra, Polimnia.

Nel terzo turno si giocherà un accoppiamento a un triangolare; le due vincenti andranno direttamente in finale.

Le date per gli accoppiamenti: andata 14, ritorno 28 novembre; le date per i triangolari sono simili, in aggiunta a quella del 19 dicembre.

Nei prossimi giorni saranno effettuati i sorteggi ufficiali dalla Lnd Puglia.