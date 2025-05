KICKBOXING – Incetta di titoli per gli atleti del Team Multi Sport Petrachi

Il Team Multi Sport Petrachi ha brillato alla “World Cup – Championship” di kickboxing a Serravalle (San Marino), conquistando cinque titoli mondiali e cinque italiani.

Guidati dal maestro Ilario Petrachi, gli atleti salentini hanno dimostrato talento e determinazione dopo un percorso fatto di cinque tappe e oltre dieci match. Tra i seniores, vittorie per Lorenzo Capasa (-64 kg) e Aurora Moschettini (-60 kg), entrambi campioni del mondo e d’Italia. Trionfi anche per Michele Vitto (-35 kg), Maria Giulia Comi (-55 kg) e Filippo Bovenzi (-70 kg), che hanno dominato le rispettive categorie giovanili. Le gare si sono svolte davanti a un pubblico appassionato, offrendo grande spettacolo. Ora si torna ad allenarsi tra Soleto e Martano in vista dei prossimi impegni. Prossima tappa: domani 28 giugno a Lizzano, con il pluricampione Flavio Leo.